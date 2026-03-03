La persecución a los cristianos que dan la vida por Cristo se unen al Señor que muere en la Cruz y resucita para darnos vida. Y ellos ya han participado de este Sacrificio. Hoy es la festividad de los Santos Emeterio y Celedonio. Muchos relacionan su nacimiento en Calahorra donde también fueron martirizados, y otros les sitúan en León.

Precisamente en la Iglesia del Salvador de Calahorra, se conservan las actas del hecho martirial. En el contexto en el que se hallan es la etapa de Diocleciano. Pensando este Gobernante que los cristianos andaban libremente por el Imperio, decidió aumentar el nivel de crueldad contra ellos. Y les toca a estos dos cristianos el turno.

Cuando se descubre su pertenencia a Jesús de Nazaret, son arrestados. La prueba que sufren estos dos militares, después de ser reconocidos sus méritos, es la de servir a los dioses romanos o seguir en la Fe del Señor Jesús. Cuando optan por esta segunda idea, ambos son encarcelados.

Pero ellos se siguen reafirmando todavía más en su Fe en Cristo. Se apoyan en las palabras de los Hechos de los Apóstoles cuando los Once ante el Sanedrín declaran que “hay que obedecer a Dios antes que los hombres”.

También añaden que han hecho todo lo que podían por el Imperio. Así son condenados a muerte. Muy pronto los calagurritanos dieron culto a los Santos Emeterio y Celedonio que, actualmente, son sus Patronos y protectores.