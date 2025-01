La antigüedad hispana como aseveran las crónicas, están repletas de Santos. Esto hace que desde siempre nos encontremos en un territorio de Fe. Hoy es San Valero. Es el primer obispo zaragozano de existencia conocida según la Documentación existente.

Su vida está íntimamente relacionada con el mártir San Vicente, cuya festividad celebrábamos la semana pasada. Es la época de una cruel persecución contra la Iglesia. Cuando ambos son descubiertos, son detenidos por su Fe y llevados a Valencia para ser juzgados.

Valero no tiene buena expresión por lo que Vicente habla en nombre de los dos. Esto exaspera a las autoridades. En castigo el obispo zaragozano será desterrado para que no resuene más su voz ni su predicación testimonial entre los fieles, pero no sufrirá el martirio.

Participó en el Concilio de Elvira -el primero que se celebró en Hispania y que promulgó el celibato obligatorio para el clero latino-, ya que aparece su firma entre los obispos participantes en undécimo lugar. San Valero muere hacia el año 315. Al nacer el Reino de Aragón será descubierto su sepulcro.

Las reliquias se guardan entre Roda de Isábena y en la Seo de Zaragoza. Nunca hay duda porque el Decreto Conciliar asegura que es él y no se confunde con otros obispos que tenían este mismo nombre por entonces. Es el Patrono principal de la ciudad del Ebro y de la Archidiócesis zaragozana. El culto a este Santo comienza en el siglo XII.