Fortalecer la familia y redescubrir el valor del matrimonio: "No es hoy te quiero y mañana no, es un amor eterno. Aparece el perdón, la unidad para toda la vida"

La familia es protagonista en la segunda semana de la iniciativa 'La Iglesia en 12 semanas', proyecto impulsado por la Conferencia Episcopal para acercar a la sociedad la labor que realizan las instituciones eclesiásticas en diferentes ámbitos.

Bajo el lema 'Fortalecer la familia', la propuesta subraya que el hogar es el lugar donde las personas aprenden a amar y a ser amadas, y destaca que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión y una entrega cotidiana que se concreta en la vida familiar. En este sentido, se presenta el matrimonio como una vocación que da origen a la familia y que, vivida en la fe, se convierte en reflejo del amor de Dios.

“En el matrimonio como sacramento aparece la indisolubilidad, el perdón, la unidad para toda la vida y el signo de que ese amor de Dios es para siempre, no es hoy te quiero y mañana no, es un amor eterno, y es signo de ese amor de Dios al pueblo y la humanidad”, ha señalado el obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para Familia y Defensa de la Vida, José Mazuelos.

Redescubrir la belleza del matrimonio como camino de plenitud humana y cristiana

El contenido de esta semana se articula en torno a ideas principales que ayudan a comprender la visión cristiana de la familia. Entre ellas, se destacan el amor como fuente de felicidad; la apertura de la vida; la familia como escuela de amor, perdón y feo o el testimonio de fidelidad que ofrecen los matrimonios a lo largo del tiempo.

En su reflexión, el director de la Subcomisión para la Familia y la Vida, Miguel Garrigós, sostiene la necesidad de acompañar a niños, jóvenes y matrimonios en su camino vocacional. Se insiste en la importancia del noviazgo como etapa de preparación y en el compromiso de la Iglesia, a través de familias, parroquias y escuelas, para sostener esta misión. Además, se pone de relieve el desafío actual ante el descenso del interés por el matrimonio en algunos contextos, invitando a redescubrir su belleza y su sentido como camino de plenitud humana y cristiana.

"la Palabra de Dios que ilumina, denuncia y llena de esperanza, sana muchas cosas"

La iniciativa concluye destacando que fortalecer la familia es fortalecer la sociedad, al promover hogares donde el amor, la fe y la solidaridad sean el fundamento de la convivencia y del futuro. Así, la Iglesia reafirma su compromiso con la familia como “célula básica” de la vida social y como espacio privilegiado para la transmisión de la fe y los valores.

“Si vemos el matrimonio como Iglesia doméstica, todos tenemos que construirla y hay elementos fundamentales, como la Palabra de Dios que ilumina, denuncia y llena de esperanza, sana muchas cosas. Otro elemento es tener presente el perdón. A veces nos airamos y maltratamos en el corazón al otro y necesitamos del sacramento del perdón y del alimento de la Eucaristía, porque la vida en común a veces es un desierto y hay que alimentarse de la Eucaristía”.