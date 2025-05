Madrid - Publicado el 04 may 2025, 00:00

Hoy nos encontramos en el comienzo de la III Semana de Pascua. Los discípulos piensan en volver a sus tareas de antes. De hecho van a pescar pero no logran coger nada. Por la mañana se les presenta a la orilla el Señor Resucitado al que no conocen. Como que no sabe nada, les anima a echar las redes a la derecha.

El resultado es la red llena de peces -hasta 153- y no se rompe. Este signo le hace a Juan, que también iba, darse cuenta de quién era el Misterioso joven de la orilla. Al adelantarse Pedro y llegar luego los demás, el Resucitado tiene las brasas preparadas para comer. Señala San Juan que ninguno de los presentes le preguntaba porque sabían muy bien que era el Señor.

Y en este día, recordamos a otro apóstol de estos tiempos: San José María Rubio. Nace en Dalías, Provincia de Almería, en el año 1864. Ordenado sacerdote en Madrid, sus primeros destinos pastorales fueron Chinchón y Estremera. Profesor en el Seminario madrileño, llegaría a ejercer varios años como Notario de la Curia Diocesana.

Sin embargo los planes de la Providencia le llevan por otros caminos diferentes, porque pasados los 40 años, es llamado a servir a Dios desde la Compañía de Jesús. Durante los primeros cinco años, sigue un proceso de formación, para después encargarse de la confesión y la dirección espiritual de muchas almas.

Tampoco faltó en su trayectoria la atención a los más pobres y necesitados, descubriendo en ellos la presencia del rostro de Dios. Su dedicación a los laicos, dio frutos de verdaderos apóstoles seglares. San José María Rubio muere en 1919, siendo beatificado y canonizado por Juan Pablo II.