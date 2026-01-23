Los Santos siempre han vivido con sencillez cada momento de su vida. Eso les ha hecho grandes a los ojos de Dios. Hoy celebramos a San Ildefonso, que fue siempre un sencillo servidor del Señor y de los demás. Nace a principios del siglo VII, ingresando, en el Monasterio de Agalí, uno de los más emblemáticos en la España visigoda.

De él sería Abad. Aquí comienza a estudiar, perfeccionándose después en Sevilla, y aprendiendo mucho de San Isidoro. Siempre tuvo gran devoción por la Sagrada Escritura. De hecho hizo reflexiones sencillas sobre Ella con el fin de que la gente la entendiese mejor y se acercase más plenamente a Dios.

Ordenado Diácono por San Eladio en Toledo, en el año 659 será obispo de esta Diócesis. Siempre destacó por su profunda espiritualidad y sus escritos teológicos. Gran devoto de María, defiende en sus obras la Virginidad de la Madre de Dios.

Entonces la Virgen se le aparece, regalándole una Casulla, bordada por Ella Misma para que la usase en las celebraciones marianas. De hecho le nombró su Capellán Mayor. Todo esto ocurrió el 18 de diciembre, día en que este Santo fijó a Nuestra Señora de la O para vivir un poco más a Santa María Madre del Verbo Encarnado.

Y es que el Misterio de la Encarnación quedaba diluido en marzo debido a que siempre coincide con la Cuaresma, la Semana Santa y, a veces, hasta la Octava de Pascua. San Ildefonso muere en el año 667 y sus reliquias reposan en la Catedral de Zamora.