Durante este Tiempo de Contemplación del Verbo hecho Carne, hemos reflexionado sobre este Misterio. Y San Hilario de Poitiers, Obispo y Doctor de la Iglesia, que celebramos hoy, tuvo parte en su explicación para estimular a un mayor conocimiento del Pueblo de Dios al Señor.

Nacido a principios del siglo IV en el seno de una familia pagana de origen noble, se convierte a la Fe. Al más puro estilo de San Agustín y San Ambrosio, pasa por el catecumenado, periodo para prepararse al Bautismo.

Elegido Obispo de Poitiers, durante su Ministerio tuvo que enfrentarse al arrianismo que negaba que Cristo fuese la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios hecho Hombre.

Precisamente en su Tratado sobre la Trinidad, defiende esta Verdad de Fe. Para ello se basó en el Concilio de Nicea donde se proclamó el Dogma de Cristo, Verbo Encarnado.

Su testimonio, le hizo ser desterrado a Frigia, porque el Emperador Constancio no podía tolerar el ataque a la confesión arriana a la que él pertenecía también. A su vuelta fue recibido con una gran acogida espiritual y humana.

San Hilario de Piitiers muere en el año 368, dejando un gran legado de escritos y reflexiones teológicas. Se le considera el introductor del canto en las Iglesias de Occidente. También tiene parte en que la iglesia fije el Tiempo de Adviento que prepara a la Navidad que acabamos de celebrar en estos días.