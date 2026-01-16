Los ambientes de Fe ayudan a los integrantes en ese hogar para sentirse cera de Dios y vivir su Amor cada día. Hoy celebramos a San Fulgencio de Écija. Este ascendiente de la nobleza visigoda, nacido en Cartagena el año 540, es hermano de los también Santos Leandro, Isidoro y Florentina. Desde pequeño fue educado en la Fe, con gran sensibilidad contemplativa.

Su padre quiere para él una mayor educación cristiana. Por eso, llevado a unos benedictinos, de ellos hereda el estudio y la reflexión. De hecho escribe comentarios sobre la Escritura. Si hay que destacar algunos de ellos, especialmente hay que aludir a los Libros Proféticos.

Cuando condena la herejía arriana que negaba a Cristo Dios hecho Hombre, es desterrado. A pesar de las dificultades no perdió nunca la esperanza. A la vuelta, es nombrado obispo de Cartagena. En su Ministerio Episcopal se dedicó de lleno a los más necesitados porque descubrió que la caridad era la virtud, por excelencia.

Posteriormente le encomiendan Écija, cerca de Sevilla. En esa Diócesis tuvo que poner paz entre clérigos y fieles laicos. San Fulgencio muere en el año 658. Gracias a sus escritos y reflexiones logró que la gente comprendiese y entendiese mejor la Sagrada Escritura y el Depósito de la Fe. Su legado permanece en tierras ecijanas donde se le guarda y profesa gran devoción.