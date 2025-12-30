San Félix, Papa

Seguimos inmersos en la Octava de Navidad. Concretamente en el VI Día. La Palabra de Dios nos lleva hasta el Templo en el que, después de Simeón, aparece Ana, hija de Fanuel de la Tribu de Aser. Una mujer bastante anciana. Siempre ha estado sirviendo con oraciones y obras de misericordia al Señor en el Templo.

Ahora habla del Niño a todos los que se acercan allí. Después como para cerrar estos días, llega como un Resumen de la Infancia según San Lucas donde cuenta cómo vuelve a Nazaret, y crece y se robustece ante Dios y ante los hombres. Continuamos en este Tiempo en el que la Gloria de Dios se ha aparecido, como Niño en un Pesebre.

Y en este VI Día de la Octava de Navidad, recordamos al Papa San Félix. Su vida transcurre en el siglo III. Oriundo de Roma, la Iglesia se encuentra inmersa en una de las persecuciones más sanguinarias que van a afectar a los cristianos. Desde pequeño se formó en la Fe cristiana con un gran fervor a Dios, a Cristo Eucaristía y con gran respeto por la Iglesia.

También destacaba por su rectitud de intención. Esto le hizo ser elegido Pontífice. Fue el 26 Sucesor de San Pedro como Vicario de Cristo. Siempre tuvo una gran vivencia en la Celebración de la Santa Misa y celebró muy especialmente por los mártires que derramaron su Sangre como Cristo.

De hecho, lo hacía encima de sus tumbas. Era la manera de poner de relieve la entrega total de estos por el Reino de los Cielos. En medio de este ambiente cruento es descubierto como discípulo del Evangelio. Por esto le apresan. San Félix muere mártir.