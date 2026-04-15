San Damián de Molokai

En esta jornada descubrimos a “un cristo enfermo” para comunicar la Vida a los otros. Hoy celebramos al Padre Damián de Molokai. De nombre José Veuster, nace en el año 1840 en Bélgica, y es hijo de familia numerosa. Eran sencillamente labradores y agradecían cada día a Dios los frutos de la tierra.

Durante los estudios siente que el Señor le llama a una consagración plena. Tras descubrir su vocación ingresa en los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Durante el Noviciado en Lovaina toma el nombre de Damián.

Desde el principio quiere vivir una entrega total que, con el paso de los tiempos, se hará realidad. Deseando ir a misiones, obtiene el permiso para ir a Honolulú donde se ordena sacerdote. Su hermano ya le había precedido en una disponibilidad absoluta.

La lepra, enfermedad bíblica, azotaba la Isla hawaiiana. Era terrible. Las autoridades quieren frenarla para evitar la pandemia. Para eso recluyen como unos marginados a los enfermos en la parte de Molokai. El religioso va a acompañarles y ayudarles.

Es la devolución de la dignidad de las personas que mueren en el más absoluto desprecio. Intenta que la Isla no sea un lecho mortífero, sino un lugar de antesala del Cielo. Una década después San Damián se verá contagiado y morirá entre ellos. Era el 15 de abril del año 1889. En el año 1936 sus reliquias son llevados a Lovaina.