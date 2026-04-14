El canal de WhatsApp para no perderte nada de León XIV: Ya puedes suscribirte y recibir los mensajes diarios del Papa

En el marco de la visita que León XIV realizará a España del próximo 6 al 12 de junio, la página conelpapa.es, la home en la que puedes conocer todos los detalles de este histórico viaje del Papa a Madrid, Barcelona y Canarias, ha puesto en marcha el canal de WhatsApp 'Conoce a León XIV', para recibir cada día las palabras del Santo Padre. Una oportunidad para que los católicos de nuestra país preparen su corazón para recibir al Santo Padre.

'Conoce a León XIV | Un texto del Papa cada día' es un espacio pensado para preparar este momento especial de una forma sencilla, cercana y accesible para todo el mundo.

En la presentación del canal, aparece la imagen de León XIV sonriente y saludando a los fieles con el siguiente mensaje: "¡Recibe un WhatsApp al día con palabras del magisterio de León XIV!", y el lema del viaje 'Alzad la mirada'.





Textos, discursos o catequesis, entre los mensajes en el canal de whatsApp

Aquellos que estén interesados en suscribirse al canal, disponible en español y catalán, recibirá un mensaje de WhatsApp al día con algún extracto de su magisterio: frases y textos de sus discursos, catequesis, encíclicas y otros mensajes del Papa, seleccionados por su valor para la vida cristiana y para ayudar a detenerse un momento en medio del ritmo diario.

Cada publicación será breve y fácil de compartir, para que cualquier persona pueda seguir el canal y encontrar en él una ayuda cotidiana. Desde ahora puedes unirte al canal y conocer mejor cada día al Santo Padre: su pensamiento, su oración y las preocupaciones que están marcando su Pontificado.

'Alzad la mirada', el lema del viaje del papa a España

El lema 'Alzad la mirada' es una invitación a "salir de la mirada baja" para devolver la "dignidad original a través de la contemplación y la apertura a los demás". El responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal, Josetxo Vera, añadió que en ese gesto se encuentra la "sed de Dios, su reconocimiento como fuente de unidad (Madrid), belleza (Barcelona) y caridad (Canarias y Tenerife)".

El logo, obra de la diseñadora María del Mar Chapa, ha sido descrito por Vera como un "círculo abierto en acción". Según ha explicado, "las figuras humanas no están estáticas, sino enlazadas, sosteniéndose y proyectándose hacia arriba", lo que "simboliza comunidad, encuentro y apoyo mutuo".