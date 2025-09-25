El Santo del día es un prototipo de sencillez manifestada en su testimonio de carácter angelical. Se trata de San Dalmacio, al que celebramos hoy. Nace en Santa Coloma de Farnés (Gerona) en 1289 en una familia acomodada.

Durante su juventud aprende el hábito de estudio y oración con los monjes benedictinos. Posteriormente se siente atraído por los dominicos. Allí estudia Lógica, Filosofía y Teología ingresando en la Orden de Predicadores. Difunde el Evangelio y la vocación entre los jóvenes, al tiempo que será consejero de nobles y reyes.

En el Convento le veían un espíritu de oración y penitencia. Todos le llamaban por su dulzura “el fraile que hablaba con el ángel”. San Dalmacio muere en el año 1341 en Gerona con una vida más penitente y austera que en su juventud. Fue, ante todo, un testimonio de valentía.

No buscó esconder su fe para salvarse a sí mismo, ni calló el nombre de Cristo para vivir con tranquilidad.

Al contrario, proclamó con fuerza que Jesús era su Señor, aunque sabía que esas palabras podían costarle la vida. Y, en efecto, lo llevaron al martirio. Pero su muerte no fue una derrota: fue semilla. Semilla de fe, semilla de esperanza, semilla que aún hoy sigue dando fruto en nosotros.