San Cosme y San Damián

Los Santos de este día llegaron a Dios porque dieron gratis lo que habían recibido como un Don del Cielo. Recordamos en este día a los Santos Cosme y Damián. Su vida se sitúa en torno al siglo IV y sus nombres están incluidos en el Canon Romano.

Nacidos en Arabia, estos dos hermanos gemelos, estudiaron medicina en Siria. Su condición de cristianos, les impulsa a dedicarse a este oficio, sin cobrar nada. De esta forma siguen el mandato de Cristo cuando dice a los discípulos que den gratis lo que han recibido gratis.

La ocasión que se presentaba era un momento para que fortaleciesen en la Fe y la vida interior a sus pacientes necesitados de curación. Muchos son los milagros que se les atribuyen a estos dos Santos que, al ser descubiertos por el Gobernador Lisias en Cilicia en su condición de cristianos, son apresados.

Tras ser invitados y obligados a abandonar su Fe, ellos se reafirman en el seguimiento del Señor Jesús, por lo que su fidelidad se consuma con grandes tormentos y la palma del martirio, muriendo decapitados. Todos se admiran de su valentía.

El culto a estos mártires es antiquísimo, extendiéndose rápidamente desde Siria hasta Roma. Incluso una tradición antiquísima ubica su sepulcro en Ciro (Siria). Se les llamó también los “anárgiros”.

Este nombre griego significa “los altruistas”, o dicho de otra manera “los que hacían algo que ayudaba a los demás sin pedir nada a cambio”. Muchos son los pueblos que honran a estos Santos con fiestas en su honor por toda la geografía española.