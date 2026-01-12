La mejor forma de vivir el Amor de Dios es permanecer siempre atentos a sus Palabras. Iniciamos la primera parte del Tiempo Ordinario después de la Navidad, y hoy celebramos a San Antonio María Pucci. Nacido en Florencia (Italia) en 1819 se le bautiza con el nombre de Eustaquio. Desde pequeño tiene una inclinación a la vida consagrada.

A ello se une su Fe sencilla que le han inculcado sus padres. También admira su sentido de ayudar a los demás y su madurez para discurrir todo esto y llevarlo a cabo. Cuando ingresa en los Siervos de María cambia su nombre, por el de Antonio María.

Tras estudiar Teología es ordenado sacerdote. Entonces es destinado a Viareggio. Allí desempeña su ministerio sacerdotal de por vida. Nunca se le ocurrió pedir un cambio. Ahí mostró su paciencia para escuchar, acoger y consolar a los necesitados.

Siempre aseguraba que Viendo esa necesidad de formación espiritual y humana de los fieles funda la Congregación de la Doctrina Cristiana y de San Luis. Preocupado también por las madres y la educación de los hijos funda una Congregación de madres cristianas.

Por último funda las “Terciarias” Siervas de María para educar a los jóvenes. San Antonio María Pucci muere en 1892 dejando una honda huella misionera y caritativa. En la mente de todos se fraguó el nombre con el que se le conoció: “El cura de los pobres”.