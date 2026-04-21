San Anselmo de Canterbury

La Sabiduría se centra en el corazón de cada hombre, para vivir su Misterio Pascual. Hoy celebramos a San Anselmo. Nacido el año 1034 en Aosta, cerca de Toscana, su padre era un hombre imbuido en el paganismo, por lo que fue su madre, mujer de gran Fe, la que le educó en el temor de Dios.

Sus grandes deseos de aprender le llevaron a ser instruido por un maestro que le inculcó sus conocimientos con duras disciplinas, hasta que regresó enfermo a casa. Una vez recuperado fue llevado a unos benedictinos, quienes descubrieron su deseo de profundizar en el estudio.

Así se iría fraguando su carisma y los planes que el Cielo tenía sobre él, ya que después de encontrar la oposición de su padre, a causa de su enfermedad, logrará entrar en el Monasterio Benedictino de Le Bec, en Normandía. Allí llegará a ser Abad del Convento. Después de irse a Inglaterra, ocupará la Sede Episcopal de Cantorbery.

El nuevo Obispo, que mostrará un gran celo por la difusión del Evangelio, se encuentra con algunos graves problemas que acechan a esa Comunidad Eclesial como es el abuso del poder político, frente a la Iglesia.

Al hacer frente a esta situación con gran acierto y grandes frutos, tuvo que sufrir el destierro dos veces. Su gran afán de estudio y de profundizar en los grandes saberes, le hizo escribir obras de Filosofía y Teología. Muere el año 1109. A San Anselmo se le conoce como el “Doctor Magnífico” dada la anexión que protagoniza entre la Fe y la razón.