El nuncio Piero Pioppo sobre la visita de León XIV a España: "El Papa verá una Iglesia viva"

El nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo, ha pronunciado su primer discurso ante el episcopado español en la sesión inaugural de la ciento veintinueve Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En su intervención, ha centrado gran parte de sus palabras en el próximo Viaje Apostólico del Papa León XIV a España, que se ha convertido en el "honor de mi primera tarea" desde su llegada. Pioppo ha agradecido las "cálidas manifestaciones de acogida cordial", que valora como un "testimonio de adhesión al Santo Padre" y una expresión de "afecto que brota de la fraternidad episcopal".

Un viaje para confirmar la fe

La visita del Pontífice, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, es el evento más inmediato y relevante para la Iglesia en España. El nuncio ha asegurado que acompaña "con ilusión y empeño" la preparación del evento, agradeciendo en nombre del Papa "la disponibilidad y por los medios, puestos ya en funcionamiento, y que auguran un encuentro fructuoso". El recorrido papal incluirá las ciudades de Madrid, Barcelona y las islas de Gran Canaria y Tenerife, lugares que, según Pioppo, "retratan los rasgos de la historia común" de la evangelización en el país.

Pioppo ha destacado que la presencia del Papa "viene a confirmar en la fe y ayudar en su misión a este episcopado". También ha recordado la reciente visita de Sus Majestades los Reyes a Su Santidad, el pasado 20 de marzo, en la que los monarcas trasladaron al Pontífice "el deseo de todos por su presencia en España". Este sentimiento, ha afirmado el nuncio, es palpable en todo el país.

El representante del Santo Padre ha expresado su convicción sobre el cariño que el pueblo español profesa al Papa. "Sé bien que al Papa se le quiere. Se le quiere por todas partes. Veo que España ama al Papa", ha manifestado durante su discurso. Ha extendido su gratitud por el "meticuloso cuidado" en los preparativos a la Conferencia Episcopal, las archidiócesis de Madrid y Barcelona, los obispados del Archipiélago Canario, las Instituciones del Estado y los voluntarios que colaboran para "contribuir, todos juntos, al éxito de la visita".

Un Papa con herencia hispana

El nuncio ha perfilado la figura de León XIV, un Pontífice que "procede del continente de las Américas", sucesor del "recordado y amado Papa Francisco", de quien se conmemora el primer aniversario de su piadoso tránsito. Ha subrayado que el nuevo Papa "es parte y testigo de la herencia hispana", no solo por sus visitas previas a España como Prior General de la Orden de San Agustín, sino por sus propias raíces y su experiencia como "agente evangelizador enamorado de Perú". Nacido en Illinois (Chicago), su ascendencia y el entorno en que creció le han vinculado estrechamente con la cultura hispana.

El próximo 8 de mayo, León XIV cumplirá su primer año de Pontificado. El nuncio ha recordado que el Papa, que se dirige a los fieles "en perfecto español", es un "testigo directo del crecimiento de las semillas de la fe portadas por España". Según Pioppo, el Pontífice valora la cultura de una comunidad "sensible a los vínculos y valores que ayudan a unir a la nación amada en el compromiso por el bien común", con especial énfasis en la familia como "base de la comunidad humana" y el respeto íntegro a la vida.

Llamada a una Iglesia en camino

En su discurso, Piero Pioppo ha hecho referencia al lema del nuevo plan pastoral para el quinquenio 2025-2030, inspirado en las palabras del Evangelio: "Poneos en camino". Ha señalado que el Papa animará a la Iglesia en España a profundizar en su identidad, superando "con confianza los cansancios del camino" y buscando en la oración los medios para "el anuncio y la transmisión de la fe a los más jóvenes", así como el fomento de las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.

El nuncio ha asegurado que, en su visita, el Papa "verá una Iglesia viva" que ofrece "no solo palabras de aliento, sino una ayuda eficaz" a la sociedad. Finalmente, ha animado a los obispos a ser "Pastores entregados al ministerio de unidad" y guías en el Evangelio. Ha concluido su alocución transmitiendo el propósito del Santo Padre para su visita, una invitación directa a toda la Iglesia que peregrina en España: "¡Alzad la mirada! Sí, levantemos nuestras miradas y nuestros corazones a Cristo Resucitado".

Pioppo también ha recordado la vocación histórica de España, que "fiel a sus raíces cristianas, nunca se ha encerrado en sí misma", sino que ha permanecido "siempre abierta al diálogo y a la colaboración con los demás pueblos de la tierra". En este sentido, ha destacado su llamada a ser "faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo, al servicio de la paz y solidaridad entre los pueblos".