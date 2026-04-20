León XIV insta a la Iglesia de Angola a promover una "memoria reconciliada" tras 50 años de independencia

En un encuentro celebrado en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Luanda, el Papa León XIV se ha dirigido a los obispos, sacerdotes y agentes pastorales para agradecer su labor en una nación que celebra medio siglo de independencia.

Ha sido durante el último de los encuentros en Angola, antes de marcharse a Guinea Ecuatorial, en su gira africana.

león xiv pide al clero que "no deje de denunciar las injusticias"

León XIV ha subrayado que los cristianos deben actuar bajo la ley de la caridad, ya que "sus gestos, sus palabras y sus acciones, al reflejar la caridad del Señor, construyen las comunidades desde dentro".

El Papa ha reconocido la valentía histórica de la Iglesia local, pero ha advertido de que la tarea no ha concluido: "Promuevan, pues, una memoria reconciliada, educando a todos en la concordia". León XIV ha insistido en que esta reconciliación debe traducirse en un compromiso social activo, exhortando a los presentes a que "no dejen de denunciar las injusticias, ofreciendo propuestas inspiradas en la caridad cristiana".

EFE



"huyan de la búsqueda de privilegios"

León XIV ha pedido coherencia y cercanía con los más necesitados, instando al clero a que "alimenten la fraternidad entre ustedes con franqueza y transparencia" y huyan de la "búsqueda de privilegios".

Sobre la formación de los fieles, ha señalado la necesidad de un estudio serio para salvarlos de la "ilusión peligrosa de la superstición" , defendiendo una formación integral que incluya la vida interior y el arte. Además, ha ensalzado el papel de los catequistas como una "expresión fundamental de la vida de la Iglesia".

EFE



"servidores de todo"

Finalmente, León XIV ha enviado un mensaje de confianza a los jóvenes y seminaristas, remitiéndose a las palabras de Benedicto XVI para asegurarles que Cristo "no quita nada, y lo da todo".

El Papa ha concluido animando a los agentes pastorales a ser "servidores de todos" y a recordar que, en cada Eucaristía, son "cuerpo ofrecido y sangre derramada por la vida y la salvación de sus hermanos".