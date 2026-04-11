Sábado de Pascua

El fin de semana marca las dos jornadas con las que terminan los días más Grandes del Tiempo Pascual, que continuará hasta la Solemnidad de Pentecostés. Hoy, precisamente, es penúltimo día de la Octava de Pascua. El Pueblo Fiel, sigue contemplando el Sepulcro Vacío, signo de la Victoria definitiva. También se llama “Sábado de la confirmación de la Fe en la Resurrección”.

El Evangelio muestra a Cristo Resucitado que se aparece a varias personas en distintos momentos. Es como un recuento de los primeros momentos antes de hacerse presente Glorioso en el Lugar donde celebraron la Santa Cena y donde se ocultan sus seguidores más íntimos.

Pero siguiendo el Hilo de sus Apariciones, nada más resucitar, después de su Madre, se aparece primero a María Magdalena. Se lo cuenta a los discípulos y no le creen. Lo mismo pasa con las mujeres que van al Sepulcro llorosas para embalsamar el Cuerpo del Maestro al que creían muerto en la Losa.

Van contentas y rebosantes de gozo a anunciárselo y de nuevo no dan crédito a sus palabras. Por otro lado, se aparece a otros discípulos que se lo cuentan y tampoco se lo creen. Por fin se aparece el propio Señor para demostrarles que no es una fantasía. Por eso les echa en cara su incredulidad y les anima a creer con la Fuerza de sus Presencia, haciéndoles testigos de todo esto.