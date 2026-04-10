León XIV alerta de las "riquezas desproporcionadas en manos de unos pocos" y pide una "distribución equitativa" que evite la "pobreza extrema"

León XIV ha reclamado este viernes una "distribución equitativa de la riqueza" para combatir la "pobreza extrema", en una audiencia con directivos y empleados del Instituto italiano de Seguridad Social.

"En el mundo hay, en conjunto, mucha riqueza; sin embargo, los pobres aumentan. Muchos cientos de millones de personas en todo el planeta viven en la pobreza extrema y no disponen de alimentos, vivienda, asistencia médica, escuelas, electricidad, agua potable ni servicios sanitarios indispensables", ha destacado en el Palacio Apostólico.

"No existe un determinismo que nos condene a la desigualdad"

El Pontífice ha señalado que, sin embargo, existen "riquezas desproporcionadas que permanecen en manos de unos pocos", lo que ha llevado al obispo de Roma ha subrayar que se trata de un escenario “injusto”.

“No existe un determinismo que nos condene a la desigualdad. En la base de las disparidades no hay una falta de recursos sino la necesidad de afrontar problemas resolubles relacionados con una distribución más equitativa de estos, que debe realizarse con sentido moral y honestidad", ha agregado.

Durante su discurso, León XIV ha repasado el magisterio social de la Iglesia y puntualiza que el derecho al bienestar es un "derecho humano universal".

"Amar y servir al hombre con conciencia, responsabilidad y disponibilidad"

Asimismo, el Santo Padre ha analizado los cambios en el mercado laboral del siglo XXI, marcados por el excesivo peso de los mercados financieros en la gestión de las empresas, la deslocalización y el impacto de la inteligencia artificial, factores que han derivado en una mayor precariedad y en modelos de trabajo "híbridos".

El Papa ha instado a los entes de la Seguridad Social a garantizar la sostenibilidad del sistema sin perder el "tejido solidario", con especial atención a los jóvenes y a los trabajadores con empleos temporales o autónomos.

"Amar y servir al hombre con conciencia, responsabilidad y disponibilidad", ha concluido el Papa su mensaje, citando el imperativo ético de su predecesor, Francisco.