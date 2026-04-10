Maida Ureta, nombrada directora de las Consagradas del Regnum Christi en España

Maida Ureta ha sido nombrada directora de las Consagradas del Regnum Christi en España, tras el nombramiento de su directora general, Nancy Nohrden. De esta manera, Ureta toma el relevo de Betty Rivera en el cargo, al concluir su segundo trienio de gobierno.

El nombramiento de Maida Ureta y su consejo se hará efectivo el 1 de agosto. Su nueva responsabilidad implica también ser miembro del Gobierno del Regnum Christi en España, dirigido de forma colegiada junto al director de los legionarios de Cristo, el de los laicos consagrados, y dos laicos, fortaleciendo así la comunión y la corresponsabilidad en la misión.

La trayectoria de Maida ureta

Chilena de 40 años, Maida Ureta vive en España desde 2012. Psicóloga de profesión, ha trabajado en diferentes responsabilidades pastorales y de gobierno en el Regnum Christi en España. Ha sido delegada en la reciente Asamblea General Ordinaria de las Consagradas, y actualmente ejercía como directora local del Regnum Christi de Barcelona y directora de la comunidad de consagradas.

Inició su formación en Monterrey, donde realizó estudios en Ciencias Religiosas y en Educación y Desarrollo, y posteriormente trabajó en centros de formación. En 2012 se trasladó a España, desarrollando su misión entre Madrid y Barcelona. Se desempeñó como instructora de formación en los colegios Everest (Madrid) y Real Monasterio de Santa Isabel (Barcelona), y ha colaborado en el ECYD y en la pastoral juvenil.

"Me gustaría seguir impulsando que el don de cada consagrada pueda desplegarse con audacia misionera y con un renovado sentido en envío", ha afirmado. Para su antecesora, Betty Rivera, “es una mujer que construye puentes, fomenta el diálogo y potencia la comunión”, y que “es una mujer humilde, profunda buscadora del Señor”.

Las Consagradas del regnum christi perfilan sus orientaciones para los próximos 6 años

Su nombramiento se produce tras la celebración de la III Asamblea General Ordinaria de las Consagradas, en la que se han delineado las principales orientaciones para los próximos seis años, que invitan a profundizar en la vivencia del carisma, fortalecer la vida fraterna, y responder con renovado impulso a los desafíos apostólicos actuales, especialmente en contextos culturales cambiantes y en la misión evangelizadora de la Iglesia.