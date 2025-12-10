Seguimos repasando más festividades marianas que son como una emanación del Misterio del Adviento y de la Inmaculada Concepción. Hoy es Nuestra Señora de Loreto. El Santuario de Loreto es el más importante de Italia. Su construcción gira alrededor de la Casa de la Virgen en Nazaret. Allí es donde tiene lugar la Encarnación.

El Arcángel San Gabriel cuenta a María el Plan de Dios para que Ella sea su Madre, y acepta. En esta misma casa vivieron Jesús, María y José, tras retornar de Egipto a la muerte de Herodes. Aquí el Niño Jesús estaba sujeto a la autoridad de María y de José, creciendo en Gracia, Sabiduría y Estatura ante Dios y ante los hombres.

Y según la tradición, en la noche que transcurría del 9 al 10 de diciembre del año 1294, la Casita es transportada milagrosamente a Italia por los ángeles. El motivo es que corría riesgo de ser destruida. Previamente habían sido testigos de su desaparición en Tierra Santa y algún día después apareció en la zona de la actual Croacia.

Por último se descubre en un bosque italiano terminando en la zona de Loreto. La Basílica que se edificó, vio puesta su primera piedra en el año 1469, ampliándose con el paso de los tiempos. Actualmente sigue siendo un gran foco de peregrinación, con especial incidencia en los jóvenes y en las familias.

Santa María de Loreto es Patrona del ejército del aire y el personal de aviación. Su representación es Ella sobre una Casita muy pequeña con el Niño Jesús en sus brazos. La Virgen de Loreto es una de las Advocaciones Marianas más queridas.