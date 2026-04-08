Jueves de Pascua

Nos encontramos con una nueva Presencia del Señor Resucitado en esta jornada. Hoy, Quinto día de la Octava de Pascua, el Señor Glorioso vuelve a resonar. El Evangelio marca este día como el Jueves del Cenáculo. Siguiendo sus pasos el motivo es que los discípulos de Emaús están con los Once contando lo que les había pasado.

Todos experimentan ese corazón ardiente que les llena el interior. De repente, el Señor está en medio de ellos. Su primer saludo es paz para todos. Es el mejor deseo del Resucitado a quienes han comido y bebido con Él y ahora van a verle Resucitado de entre los muertos. Los Apóstoles y demás discípulos se alegran, aunque en su corazón se entremezcla cierta duda.

Es cuando les muestra las manos y los pies con sus llagas, porque se nota que están admirados y atónitos. Incluso les pide que le toquen para que vean que no es un fantasma sino que tiene carne y huesos, cosa que un simple espíritu no tendría. Y como no terminan de creerlo por la alegría les pide algo de comer y lo toma a la vista de todos.

Es la contundencia de mostrarles que Vive de verdad. Por eso en el lugar donde vivieron la Última y Santa Cena les hace testigos de todo esto. Antes, una vez más, les ha vuelto a aclarar la mente y el corazón para que recordasen cómo se lo había dicho mientras caminaban hacia Jerusalén a la Fiesta de la Pascua Judía.