La 'influencer' Susana Arcocha pasa de hablar de moda a mostrar su bautizo en redes: "Caí en un pozo"

La 'influencer' vasca Susana Arcocha, con una comunidad de 600.000 seguidores, ha recibido el bautismo este Sábado Santo en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián. La ceremonia ha sido oficiada por el propio obispo de la ciudad, monseñor Fernando Prado.

Durante la Vigilia Pascual, Arcocha ha estado acompañada por su catequista, María Pagalday, quien la ha guiado en su camino de fe. En la misma celebración, la 'influencer' y otros adultos que se han incorporado a la Iglesia católica han recibido también la primera comunión y la confirmación.

Una noche oscura en el alma

La joven ha explicado que su conversión llega tras atravesar lo que describe como "una noche oscura del alma". En un vídeo publicado el pasado octubre, Arcocha relató una dura etapa de su vida: "Estaba rota por dentro. Entré en una etapa de mucha ansiedad".

La 'influencer' ha confesado que quería "huir, dejé de ir a clase y estudiar y empecé a esconderme". Detalló que sufrió "tres años de acoso, prácticamente todos los días" y que, al llegar a la etapa universitaria, todo se vino abajo: "Pinche. Caí en un pozo".

El bautismo como punto de inflexión

Tras este proceso personal, la joven ha decidido dar el paso de bautizarse, un momento que ha querido compartir con sus seguidores. En las imágenes difundidas se ve a la 'influencer' vestida de blanco aproximarse a la pila bautismal. En el vídeo también aparece leyendo la Biblia en su casa y visitando la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.