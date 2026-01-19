Grandes son los Santos que ha dado nuestra tierra española. Muchos de ellos han tenido mayor grandeza por su gran sencillez. Hoy celebramos al Beato Marcelo Spínola. Su humildad le hizo admirable por su confianza en el Señor, sintiendo su Bendición en todo cuanto hizo, a nivel espiritual y pastoral.

Nacido en 1835 en San Fernando (Cádiz) procede de familia con Título Nobiliario. Siempre le enseñaron a vivir la Fe, el respeto, la educación y el amor al prójimo como Dios nos pide. Todo ello con humildad y sencillez.

Estudió Derecho en Sevilla, y en Huelva abrió un bufete de abogados para asistir a los pobres que no podían pagar los pleitos. Tras descubrir su vocación al Sacerdocio, deja todo por el Evangelio. Ordenado sacerdote en Sevilla, su destino pastoral será la Iglesia de San Lorenzo donde ejercerá por un periodo de ocho años.

Desde ese momento es conocido porque no era un pastor distante sino que escuchaba a la gente y les acogía, y muy especialmente si eran necesitados. Posteriormente, es canónigo de la Catedral. Nombrado obispo de Coria, aquí funda las Esclavas del Divino Corazón. Málaga será su segunda Diócesis de destino hasta que recala en la Archidiócesis de Sevilla.

En todo momento vivió muy desprendido entregando cuanto poseía a los más necesitados y él vivía con lo estrictamente necesario. El Papa San Pío X le creará Cardenal en 1905. Una birreta que le será impuesta por Alfonso XIII. El Beato Marcelo Spínola muere en 1906.