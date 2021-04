La oración del día: Sábado de la Octava Pascual

Hoy sábado, 10 de abril, es penúltimo día de la Octava de Pascua, y en nuestras vidas resuenan los himnos pascuales como ¿Qué ves en la noche? Dinos centinela. Dios como un almendro con la Flor despierta. Dios que nunca duerme, busca quien no duerma y entre las diez vírgenes sólo hay cinco en vela. Gallos vigilantes que la noche alertan. Quien negó tres veces, otras tres confiesa.

El denominador común es que los Once no les creyeron. Por fin se les aparece el propio Señor Resucitado quien les echa en cara su incredulidad y les recuerda cómo así lo había dicho de que moriría en la Cruz y a los tres días resucitaría. Por ello les envía a predicar el Evangelio

Oración

"Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que has elegido como miembros de tu Iglesia, para que, quienes han nacido por el bautismo, obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén."