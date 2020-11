La vida del Padre Emmanuelle, sacerdote 'influencer' que ha aceptado su cáncer terminal "como regalo de Dios"

Los fieles y sacerdotes de la parroquia Santa María de Huachipa en Perú pidieron oraciones por el P. Emmanuelle Cueto Ramos, un sacerdote influencer que el martes 1 de diciembre cumplirá 31 años de edad y a quien le detectaron un cáncer terminal, lo que le generó la pérdida de la vista y un pronóstico de entre siete a ocho meses de vida.

El P. Emmanuelle, miembro de los Apóstoles de la Palabra y creador de la página de Facebook Memes Católicos Recargado Mex, que cuenta con más de 150 mil seguidores, llegó de México a Perú en noviembre de 2019, como le recuerda en un comunicado el P. Teófilo Pérez Julca, que sirve en la parroquia Santa María de Huachipa en la Diócesis de Chosica.

En el texto del 17 de noviembre, el sacerdote explica que al P. Cueto, que también tiene una cuenta de Tiktok con unos 280 mil seguidores, le detectaron en febrero un tumor en el ojo derecho, por lo cual tuvo que ser atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en Lima. Luego estuvo internado dos meses en el Hospital Arzobispo Loayza donde le realizaron dos cirugías mayores y una menor. Por la agresividad del tumor, el P. Emmanuelle perdió la vista en ambos ojos: en marzo el derecho y en septiembre el izquierdo.

“El P. Emmanuelle ha aceptado como un regalo de Dios esta enfermedad que al principio con los diversos análisis fue considerado un tumor benigno, sin embargo cambió luego a tumor maligno y cáncer de grado 3”, explica el P. Teófilo Pérez.

“El P. Emmanuelle llegó a Perú sin ninguna sospecha de tumor. Ha vivido y experimentado un proceso doloroso como asociado a la pasión de Cristo. Su familia carnal y espiritual y quienes conocemos al padre nos damos cuenta de la cercanía y presencia de Dios en su vida. Admiramos la fortaleza del Padre Emmanuelle y cómo ha ido asumiendo y aceptando el vía crucis que Dios le ha permitido experimentar día a día”, prosigue. El cáncer se ha extendido y ya no puede ser operado por haber llegado a un lugar de muy difícil acceso en la cabeza.

“Los milagros existen. Dios sabe a quienes, por qué y para qué los concede. Después del alta y de realizarle unos análisis, escuché por primera vez: ‘denle calidad de vida al Padre Emmanuelle’. Cuando informamos a unos médicos sobre la evolución del padre escuché ‘Así inicia el desenlace’. ‘denle calidad de vida’. En el INEN: ‘es delicado y no podemos hacer más, debido a la zona del tumor. Le daremos radiación paliativa, no curativa’”, continúa el P. Teófilo.

El sacerdote afirma además que estos “han sido días de interrogantes: ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué quiere Dios del P. Emmanuelle? No es fácil entender los planes de Dios. Por eso decimos ‘Señor no entendemos tus planes y tu voluntad, pero danos la fortaleza y la sabiduría para aceptar tu voluntad, aunque no la comprendamos y no estemos de acuerdo’”.

Tras agradecer a todos los que ayudado ante esta situación y a Mons. Norberto Strottman, Obispo de Chosica, el sacerdote alentó a seguir “orando por el P. Emmanuelle y por las personas que le apoyan. Que se haga la voluntad de Dios”. Asimismo circula en redes un petitorio para elevar plegarias a Dios por el P. Emmanuelle, “un defensor de la liturgia”, “un sacerdote con cáncer y sin cura, que nos ofrece esperanza y testimonio” y que es “consciente de que el sufrimiento es el camino más corto para llegar al Cielo”.

En sus últimos tuits publicados en julio, el P. Emmanuelle Cueto escribió que “para alguien que quiera ser santo, sufrir no es opcional, sino un supuesto esencial, es oportunidad para santificarse y salvarse. Y la muerte, vista con la mirada cristiana es esperada; pero cuando la muerte es vista con la mirada humana, ésta es temida”.

“¿Quieres ser bueno? Genial Cara sonriente. ¿Quieres ser santo? Entonces: Prepárate para la prueba”, escribió también.

En una reciente entrevista, el P. Cueto contó que en 2013, cuando ingresó a Facebook, vio que la red social eliminó temporalmente la página Memes Católicos, creada y administrada por Yhonatan Luque Reyes, con quien ha entablado una buena amistad. Esto suscitó en el sacerdote la idea de crear algo similar: Memes Católicos Recargado Mex.

En declaraciones a ACI Prensa, Yhonatan Luque contó que comenzó a seguir el apostolado del P. Emmanuelle por su contenido apologético, al ser parte de la Familia de los Apóstoles de la Palabra fundada por el P. Flaviano Amatulli Valente, “quien siempre hizo hincapié en la necesidad de defender la fe”. El P. Amatulli, que falleció en 2018, fundó en México a los Apóstoles de la Palabra. Publicó además decenas de libros y folletos en defensa de la fe y de la Iglesia frente al creciente número de sectas.

“Creo que su principal característica es su capacidad para evangelizar con entusiasmo y mucho sentido del humor pero sin 'licuar la fe'. También su profundo amor por la Santa Misa la cual sigue celebrando incluso ahora que ha perdido la visión”, agregó Luque sobre el P. Emmanuelle.

Finalmente, el creador de Memes Católicos dijo que el joven sacerdote “es un ejemplo para todos los que quieren evangelizar en Internet. En todas las redes sociales en las que ha incursionado ha sabido dejar huella, también en la cuenta de TikTok que abrió este año y en la que ya tiene videos con millones de vistas”.