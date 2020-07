El mensaje difundido en las redes por este jugador campeón del mundo que estuvo en la órbita del Real Madrid

Olivier Giroud, uno de los jugadores más relevantes del Chelsea, ha manifestado nuevamente su cercanía con Dios. El francés ha realizado durante esta crisis del confinamiento como consecuencia del COVID-19 el Curso Alpha, que tiene como objetivo explorar la fe cristiana a través de una serie de charlas y debates y que desde hace décadas organiza Nicky Gumbel. El futbolista ha revelado cómo ha sido la experiencia del curso a través de un vídeo que ha difundado en su cuenta de Twitter.

Durante la reproducción, Olivier Giroud ha asegurado que ha sentido una gran satisfacción al “compartir su fe con amigos a los que había invitado a hacer el Curso Alpha, de una forma no persuasiva”.

A continuación, recomendaba a todos los usuarios y seguidores que vieran el vídeo participar en este curso especial: “No dudes en hacerlo. Es fantástico y no te decepcionará. Sé bendecido y sigue siendo de bendición”, añadió Giroud.

Como hemos comentado anteriormente, Giroud ya había expresado en ocasiones anteriores sus valores cristianos públicamente. De hecho, durante el año 2019 organizó junto a otros futbolistas que profesan el cristianismo una gala para recaudar dinero en favor de los cristianos perseguidos.

“Cuesta imaginar ver a tantos cristianos perseguidos en el mundo hoy. Es increíble tener esos números. Tenemos que hablar sobre ello. Tiene que haber conciencia”, dijo Giroud durante el evento.

Many thanks to @_OlivierGiroud_ for his kind words and example of inviting his friends on the @alphacourse online pic.twitter.com/WTOqgjOTY9