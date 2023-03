Pablo Sanz presenta “Abrázame", 10 canciones inspiradas en los ejercicios espirituales de San Ignacio

Una de las motivaciones que más ilusión me aporta a la hora de continuar activamente con este servicio y voluntariado que desarrollamos a través de ECCLESIA Cope, es poder visibilizar a todos aquellos valientes que se atreven a dar un paso adelante para poner en juego lo mejor de sí mismos en pos de la evangelización a través de la música. Poder acercar el foco a tantos hermanos que como Pablo Sanz nos regalan su talento, su fe y su esperanza, es el pago que damos por bueno, a esta tarea que bautizamos como “Música, Fe y Compromiso”, hace ahora 5 años.

video

Después de 90 entradas, y cientos de miles de visualizaciones, seguimos sumando y apostando por poner en valor la música cristiana y a sus creadores, a los intérpretes y productores, y en definitiva, a todos aquellos que quieren llenar la tierra de buenas noticias con sus acordes inspirados. Hoy os traemos a Pablo, un joven inquieto, con mucho talento y una sonrisa de oreja a oreja que contagia y es sello de identidad de su vocación de servicio muy madurada y rezada. Os dejo con Pablo, él mismo nos pone al día de su itinerario vital hasta este momento.

Pablo Sanz: músico, deportista y hombre de fe

Me llamo Pablo Sanz, tengo 29 años y nací en Móstoles en 1993. He sido deportista, músico y hombre de fe. A lo largo de mi vida he destacado en tres ámbitos importantes: el deporte, la música y la religión. Comencé mi carrera como deportista jugando al fútbol sala a los 4 años. He tenido el honor de representar a la selección madrileña en categorías inferiores, obteniendo el subcampeonato y el campeonato de España como capitán. Durante nueve años jugué en la 2ªB en España, y también jugué un año en la primera división inglesa, donde fuimos campeones. Actualmente, soy entrenador del equipo IE University.

En cuanto a la música, empecé tocando el clarinete en el conservatorio durante dos años, donde obtuve el grado elemental. En esa época, tuve la oportunidad de participar en el musical "Mayo". Después de abandonar el conservatorio, aprendí a tocar la guitarra y a componer mis propias canciones. Desde los 15 años he participado en varios musicales como "Hijos de la Libertad", "Contigo, de dioses y hombres" y "Skate Hero". Me encanta componer sobre todas las cosas que vivo y siempre incluyo el tema de Dios en mis letras.

Con 25 años, comencé a aprender a producir mis propias canciones, lo que me permitió sacar mi primer álbum. He sido nominado en los premios Sphera a artista revelación, mejor productor y mejor videoclip por "Se enamoró de mí" y "San José", respectivamente. También gané el concurso de canciones dedicado a San José y fui finalista en el Madrid Live Talent.

En cuanto a mi faceta religiosa, soy el segundo de cinco hermanos, todos chicos. Mis padres, Javier y Carolina, son los grandes maestros de mi vida, y ellos me regalaron la fe. Fue más adelante en la Milicia de Santa María cuando realmente conocí a Dios y cambió mi vida. Con 15 años, sentí la llamada a consagrarme a él y desde 2013 soy Cruzado de Santa María, un laico consagrado en medio del mundo.

Finalmente, mi disco “Abrázame” consiste en 10 canciones. Cada canción es una meditación de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Han participado en torno a 50 personas entre músicos, productores, artistas y demás. Se estrenará el 10 de marzo y lo presentaremos con un concierto en Madrid en las Salesianas de Plaza Castilla a las 20:00.

El formato del disco es novedoso, ya que no habrá un CD como tal, sino que se podrá adquirir un "Totem" que consiste en una medalla, donde encontrarás un QR que te llevará a una página web donde podrás disfrutar de todo el disco, acompañado por más material que ayudará a la escucha y reflexión de cada una de las canciones.





Búscalo en sus redes sociales:

Youtube: https://www.youtube.com/@PabloSanzmusic/featured

Instagram: https://www.instagram.com/pablosanz.music/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0pA7tWRsJ4Vz1iBXjfwzC0?si=-08FhLDnSS2-v7Gtd1JFtQ

Página web: www.pablosanzmusic.es