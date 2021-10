Nico Montero recibe el premio SPERA a la mejor propuesta escrita de difusión por 'Música, fe y compromiso'

El 16 de Octubre, en la Catedral de Burgos y en el marco del VII encuentro de músicos católicos que organiza el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal,se entregaron los Premios Spera 2019-2020.En este caso no fue un premio al uso, con votaciones y nominados, sino un reconocimiento especial del jurado. Por segunda vez, ha recibido esta distinción a su labor en favor de la difusión de la música que hacen otros artistas y amigos. Los que conocemos a Nico sabemos que él ni se presentaba ni tampoco lo esperaba. De hecho, como podréis ver en el vídeo de la ceremonia, ni siquiera estuvo presente, dado que su largo viaje desde Cádiz para participar en el encuentro no se lo permitió.

Algo parecido le pasó cuando en 2015 la Conferencia Episcopal le concedió la mayor distinción de la iglesia española a un músico, el reconocido Premio Bravo, que Nico recibía como testigo de la anterior galardonada, nada más y nada menos que Montserrat Caballé. Nico se enteró del reconocimiento cuando varios amigos le felicitaron por las redes y cayó en la cuenta de que había sido premiado por sorpresa, cosa que luego le fue comunicada telefónicamente desde la Conferencia Episcopal.

Tras recibir el premio Bravo, tuvo un almuerzo con los obispos Giner, Munilla, el nuncio, los premiados, y del Director de Comunicación de la Conferencia Episcopal, Josetxo Vera. En esa comida, Nico expresó su agradecimiento por el cariño recibido en su reconocimiento, pero hizo hincapié en la necesidad de impulsar, acoger y apoyar a los músicos católicos que con gran sacrificio y entrega hacen un servicio de evangelización que viven como un ministerio y una vocación particular. Sus palabras no caería en saco roto. (Por cierto, la anécdota del premio: cuando terminó el almuerzo de los premios, y Nico volvía a Cádiz en tren, recibió la llamada de Josetxo Vera, que con sorna le decía que “ya sabíamos que los premios no te importaban, pero no era para tanto”…Nico se había dejado el premio olvidado en el restaurante. Días después se lo enviaron a casa.)

Hoy podemos decir que gracias a tesón y al esfuerzo del Departamento de Juventud, con Raúl Tinajero a la cabeza, y muchos músicos comprometidos con esta aventura, como los incombustibles Jesús Cabello, Unai Quiros, David Santafé, y otros tantos en la brecha, el panorama ha cambiado de forma relevante. En ese contexto, para sumar esfeurzos, Nico recibió el encargo de la Conferencia Episcopal de hacer esa labor de poner en valor la música católica en la gran plataforma de Religión-Cope. En ello lleva tres años, con muy buena acogida y más de 100 entradas muy elaboradas y atractivas, con un gran trabajo de equipo con el periodista de COPE José Melero.

Y todo esto, rascando tiempo y esfuerzos, y como nos tiene acostubrado Nico, desde la gratuidad y sin remuneración, vivido como servicio a sus hermanos músicos y a la iglesia. En Burgos, Nico fue reconocido por el Jurado, por su constancia y su labor ininterrumpida desde 2018 en pos de visibilizar la música católica. No pudo recogerlo y decir unas palabras, pero desde aquí nuestro aplauso y reconocimiento. Esta vez no olvidó el premio, y lo tiene a buen recaudo en su casa, en Cádiz. Como dice Nico, “El premio es seguir a Jesús”.