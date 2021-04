Justin Bieber sorprende a sus fans con el lanzamiento de un disco que esconde reflexiones profundas sobre Dios

Uno de los grandes ídolos musicales de los jóvenes de nuestro tiempo nivel mundial es el artista norteamericano Justin Bieber. Cada álbum o single que lanza se convierte en todo un éxito internacional. A sus 26 años, es todo un fenómeno mediático.

En los últimos días, ha vuelto a estar de actualidad tras lanzar, por sorpresa, su último disco, llamado ‘Freedom’ (‘Libertad'). Fue el pasado 4 de abril, coincidiendo con el Domingo de Resurrección cuando Bieber dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales. Se trata además del primer disco góspel del artista.

La estrella del pop, cristiano evangélico, acudió a las redes sociales el día que se celebraba la Resurrección de Jesucristo para anunciar el lanzamiento de ‘Freedom’, integrada por un total de seis canciones, todas ellas con un trasfondo cristiano: 'Freedom', 'All She Wrote', 'We're In This Together', 'Where You Go I Follow', 'Where Do I Fit In' y 'Afraid To Say' son las canciones que integran su trabajo.

Las influencias del hip hop, el r&b y el pop están muy presentes en el disco en el que han colaborado cantantes como Beam, Brandon Love, Chandler Moore, Pink Sweats, Tori Kelly y Lauren Walters. A ellos se suman otro invitado especial, el pastor y mentor de Bieber, Judah Smith, líder de ChurcHome.

El lanzamiento del nuevo álbum cogió a todos desprevenidos, ya que tan solo unos días antes, el 19 de marzo (Día de San José), veía la luz ‘Justice’ otro de sus discos. Se trata por tanto del tercer lanzamiento en tan solo un año, lo que da muestra del nivel de producción de Justin Bieber en los últimos años. Nada que ver con lo que sucedía anteriormente, cuando estuvo casi un lustro sin sacar disco tras dar a luz ‘Puspose’ en 2015.