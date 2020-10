Cuenta atrás para que arranque el multifestival LAUDATO SI 2020, que se celebra del 18 al 25 de octubre

La asociación Laudato Si producciones, organiza el Multifestival Laudato SI, una vez al año durante los meses de vacaciones de verano en España. La idea de este Multifestival, es promover la Música Católica contemporánea en España ofreciendo un lugar de encuentro entre los músicos participantes, ya sean solistas, grupos o coros parroquiales.

Se estructura en tres conciertos abiertos, uno el jueves por la noche, el viernes por la noche y el sábado por la noche respectivamente. La organización del mismo, ofrece el escenario, iluminación y sonido, al aire libre, en un marco original para evangelizar tanto a las personas que asistan al concierto como a los transeúntes.

Este año será en formato telemático

Este año por la realidad mundial de la pandemia que estamos viviendo, se ven obligados a realizarlo a nivel telemático, pero lejos de verlo negativamente, aprovechan esta oportunidad para llegar a muchas más personas que presencialmente podrían participar. Este formato es una oportunidad para contar con la participación de más de 50 reconocidos cantantes a nivel internacional, tanto de España y América. Participarán también 7 predicadores que con sus enseñanzas transmitirán esperanza y alegría en estos tiempos tan difíciles, entre ellos, Mons José Ignacio Munilla, (Obispo de San Sebastián), que reflexionará sobre la nueva encíclica del Papa Francisco, "Fratelli tutti".

Un programa completo y rico en propuestas

A continuación detallamos el horario del festival. La hora que manejan es la de España, pero está pensado también en América. Con Argentina son 5 horas menos. Son 6 horas de diferencia con la Costa Este de USA y 9 con la costa Oeste de USA.

Domingo 18 de Octubre

18:30 Apertura, Bienvenida.

18:40 a 18:55 Oración inicial. Por Rhio Esteban desde Colombia

18:55 a 19:00 Homenaje a Gustavo Carreras (Cantante Católico Fallecido por COVID 19)

19:00 a 20:00 Misa desde Adra, Almería, España.

20:00 a 21:30 Concierto Apertura. (Participan 14 cantantes de distintos países)

Lunes 19

19:00 a 19:15 Concierto Jesús Cabello (España)

19:15 a 19:30 Concierto José Luis Villalaín (España)

19:30 a 20:00 Prédica P. Alfonso Zamorano

Tema: Nuestra esperanza no defrauda, es Jesucristo.

20:00 a 20:15 Concierto Eloy Baeza (México)

20:15 a 20:30 Concierto Orlando Elizalde (México)

Martes 20

19:00 a 19:15 Concierto de Sandra Rivero. (Argentina)

19:15 a 19:30 Concierto Canaán (España)

19:30 a 20:00 Prédica: P. Jesús Silva.

Tema: Nuestra alegría es Jesucristo y es contagiosa.

20:00 a 20:15 Concierto José Ibáñez (España)

20:15 a 20:30 Concierto Kairy Marquéz (Estados Unidos)

Miércoles 21

19:00 a 19:15 Concierto Amanecer (España)

19:15 a 19:30 Concierto Unai Quirós (España)

19:30 a 20:00 Prédica P. Andreu Susarte

Tema: El amor de nuestra vida es Jesucristo, que se note.

20:00 a 20:15 Concierto Lolis (México)

20:15 a 20:30 Concierto Olga Martínez. (España)

Jueves 22

19:00 a 19:15 Concierto Gabi Soñer (España)

19:15 a 19:30 Concierto Not From This World (Rap) (España)

19:30 a 20:00 Prédica P. José Luis Hernández.

Tema: Jesús pasó haciendo el bien… ya sabes qué hacer.

20:00 a 20:15 Concierto Rhio Esteban (Colombia)

20:15 a 20:30 Concierto Verónica Sanfilippo (Argentina)

Viernes 23

19:00 a 19:15 Concierto Maite López (España)

19:15 a 19:30 Concierto Marvin Marcano (Estados Unidos)

19:30 a 20:00 Prédica P. Felipe Mendoza

Tema: No tengáis miedo…estoy con vosotros.

20:00 a 20:15 Concierto Juan Susarte (España)

20:15 a 20:30 Concierto Athenas (Argentina)

Sábado 24

18:00 a 18:20 Bienvenida y Oración

18:20 a 18:50 Prédica Mons. José Ignacio Munilla.

Tema: Presentación de la nueva Encíclica “Hermanos todos”

18:50 a 19:00 Saludos y testimonios del Festival. Kairy Marqués, Athenas, Jesús Cabello, Rhio Esteban, José Ibáñez, Unai, Mabelé

19:00 a 22:00 de la Noche Adoración. (Participan 23 cantantes de distintos países)

Domingo 25

18:00 a 18:30 Concierto Laudato Si Kids (En vivo en el teatro de Berja, Almería)

18:30 a 19:00 Santo Rosario Kids

19:00 a 20:00 Misa Clausura.

20:00 a 20:45 Charla de Envío P. Antonio Cobo

Tema: Id mar adentro y echad las redes.

20:45 a 21:45 Concierto Final. (Participan 13 cantantes de diferentes países)

21:45 a 21:50 Salutación del P. Raúl Tinajero. (Director del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española)

21:50 a 22:00 Salutación y agradecimiento final de la Asociación Laudato SI

Cómo seguir los conciertos y charlas

Las transmisiones se realizarán por los canales tanto de la FanPage de Facebook de la Asociación Laudato Si Producciones:

https://www.facebook.com/laudatosimultifestival, como el canal de YouTube: https://youtube.com/c/LAUDATOSIFESTIVALY se unirán varias radios más de América Latina, retransmitiendo el evento como el afamado canal de YouTube de Mater Mundi en diferido.

Larga Vida al Festival Laudato Si. Con este evento se pretende dar una respuesta cristiana de esperanza en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando la humanidad y de unidad, ya que nos unimos cantantes de los dos continentes para ser como dice el lema de este año “Somos Todos Hermanos”.