El grupo católico 'En Clave de Dios' presenta su primer disco: '¡Siente!'

He tenido la suerte de participar en este maravilloso trabajo discográfico y verlo crecer. De hecho, Salvi Martín, es también guitarrista de mi banda. Mis paisanos llevan 25 años prestando ese impagable y poco reconocido servicio de animar las eucaristías, haciendo de las canciones una oportunidad para la vivencia comunitaria del sacramento.

Durante estos años, no sin dificultades y mucha generosidad, han madurado canciones que ahora ponen al servicio de todos a través de este lanzamiento. El concierto de presentación del disco será este viernes 20 de mayo a las 18.30h en el Salón de Actos del Colegio de la Compañía de María de San Fernando, Cádiz. Estaré disfrutando de ellos y cantando con esta panda de locos por el Evangelio que vienen a llenar de alegría y desenfado la vivencia de la Eucaristía. No dejes de escuchar este trabajazo que no te dejará indiferente: ¡Siente!... Siéntelo.

video

En Clave de Dios es un grupo que surge después de muchos años de crecimiento y desarrollo. Esta aventura de fe y servicio tiene más de 25 años de historia, siempre vinculados a la vida parroquial y con la intención de dinamizar la liturgia e integrar gradualmente la presencia de jóvenes en la vida parroquial. En las diferentes etapas se ha pasado por distintas parroquias y se han adoptado diferentes nombres, pero manteniendo el mismo espíritu.

Como ellos nos lo cuentan: “Desde el inicio, la labor pastoral ha estado dedicada a la animación de las eucaristías parroquiales, principalmente las dedicadas a niños y jóvenes. Siempre con un espíritu alegre, jovial y desenfadado, apostando por la música como medio para atraer a jóvenes y no tan jóvenes a la Iglesia y a la vida parroquial.

Este grupo bebe de fuentes muy diferentes y en nuestro entorno incluso desconocidos, como Brotes de Olivo, Migueli, Nico Montero, Ixcís, Almudena… aunque para nosotros siempre han sido grandes clásicos y fuente total de inspiración para vivir la Palabra de Dios desde la música. Poco a poco fuimos introduciendo cantos adaptados para los más pequeños y alguna incursión en las composiciones propias, como el tema “Siguiendo tus huellas”, el himno de la institución Salus Infirmorum de Cádiz”.

Llegados a los 25 años decidieron que tenían que dar un paso más, y es así como surgió SIENTE, su primer trabajo discográfico completo, en el que han querido plasmar lo que siempre ha sido su misión: la Eucaristía. Si bien, el proyecto quedó algo parado, recargaron la energía suficiente tras participar en el Encuentro de Músicos Católicos celebrado en Burgos y organizado por la Conferencia Episcopal. Este espacio de encuentro les alentó a dar el último paso y rematar el proyecto.

“Siente” son 16 canciones originales para poder interpretar en una misa, una misa con su particular sello alegre, desenfadado y, por qué no decirlo, con un punto rockero… Más que un disco, es el fruto de muchos años de trabajo, mucha gente que ha pasado por el grupo y muchas vivencias que le han llevado a ser lo que son hoy: una familia al servicio de Dios a través de la música.

Disfruta del disco en estos enlaces

Spotify: https://open.spotify.com/album/2cqqbDn0DLp39V6sxxlfvZ?si=VadhArgERHOPRmq-l0T3-A

AmazonMusic:https://music.amazon.es/albums/B09TFM1JZQ?ref=dm_sh_am4a_fsUnG9WNVQ9whxFU8E3LNbBP6

Youtube: https://www.youtube.com/c/CoroEnClavedeDios