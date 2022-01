Belén Navarro inicia su andadura en solitario

Desde el 2017 la hemos conocido como integrante del malagueño grupo Amanecer. Y desde este curso, Belén Navarro se lanza a la aventura en solitario… bueno, en solitario nunca, porque Belén tiene esa capacidad de conectar rápidamente con la gente que se cruza y crear lazos, a uno y otro lado, generando una red de buen rollo y sintonía. No me equivoco si os digo que es una de las mejores voces femeninas del panorama actual en español. La versatilidad y elasticidad de sus cuerdas vocales le hacen bordar multitud de géneros: el flamenco, la copla, la canción de autor, el pop… una todoterreno. Con una solvencia y formación musical muy currada, es un valor emergente al que le auguro una trayectoria como solista en alza. No dejes de seguirla y acompañarla. Ella misma nos cuenta su trayectoria en esta entrada. Disfrutadla.

AUTOBIOGRAFÍA DE BELÉN NAVARRO

Mi nombre es Belén Navarro, soy de Málaga capital, lugar donde resido desde que nací, aunque he tenido períodos donde he vivido en otras zonas de Andalucía debido a mi trabajo, soy profesora de ciclos formativos sanitarios. Soy madre de tres niños a los que adoro y, como soy mente inquieta, ando ahora cursando primero de profesional del conservatorio de música en la especialidad de canto.

A pesar de que me encanta mi profesión, siempre he tenido otro amor en mi vida: la música, que me ha acompañado en muchos momentos especiales y de la que no soy capaz de separarme, no concibo un día a día sin su presencia. Desde que era pequeña mis abuelos/as, tanto por parte de padre como de madre, hicieron que amara la música, especialmente el folklore.

Escuchaba flamenco y copla y ya posteriormente a través de mi padre descubrí otros estilos: Pink Floyd, Mike Oldfield, Miguel Ríos, en casa jamás faltaba música. Fue una vez en el colegio, a la edad de 7 años, donde una monja se dio cuentas de que tenía dotes para cantar y la primera canción que me enseñó fue del grupo Brotes de Olivo: La Sal y la Luz. Por aquel entonces no sabía quiénes eran, ya después, con el paso del tiempo, me di cuenta lo que significarían en muchísimos momentos de mi vida. Quizás por ello, es una de mis canciones preferidas y me emociono tanto al escucharla.

Después de ese descubrimiento en el colegio ya no paré de cantar tanto a nivel individual como en grupo, cantando con el coro del colegio en diferentes certámenes, festivales y concursos como el del famoso Festival de la Cruz. Hubo una época en la que me dediqué a la copla y daba clases con Pedro Gordillo. Cantaba de pueblo en pueblo, de concurso en concurso e incluso hice apariciones en la televisión como Canal Sur y la primera cadena, sin dejar atrás las televisiones locales. Fue aproximadamente desde los 12 hasta los 15 años. De manera paralela estudiaba también en el conservatorio de música, en la especialidad de piano y pertenecía a una coral llamada: Vox Iuvenalis. Llegué hasta segundo de grado medio ya que me era muy difícil compaginarlo con la Universidad.

Pertenezco a una comunidad llamada Madre de la Humildad, del movimiento cristiano “Misioneros de la Esperanza”. En este movimiento, he crecido en muchos aspectos y, centrándome en la música, puedo hablar de la riqueza que mucha gente me ha aportado al respecto. Siempre he cantado en el coro parroquial de diferentes parroquias de Málaga, según el año y el apostolado que tuviera en esas circunstancias. Quisiera destacar el grupo de oración que formamos algunos/as jóvenes por la inquietud que teníamos en esos momentos, todos anhelábamos un ratito de oración cantada y así, durante bastante tiempo, nos estuvimos reuniendo todos los lunes para compartir música. Este grupo de oración lo conocí gracias a un amigo, que me ha acompañado en muchos momentos, y con el que sigo compartiendo esas cosas y sobre todo, música. Con el paso del tiempo un grupo de personas formamos un grupo de música llamado “En la tierra”, todos de Málaga, participando en diferentes encuentros, veladas, actos benéficos. Con el paso del tiempo el grupo se desvaneció y hubo un espacio de tiempo en el que fue de búsqueda.





Más tarde, estuve formando parte del grupo Amanecer de Málaga desde 2017 hasta verano de 2021, con el que participé en bastantes eventos y del cual me llevo un cariño inmenso y unos recuerdos inolvidables. Todo lo vivido es un aprendizaje y una evolución para mí, a nivel personal y musical. Desde el verano de 2021 estoy haciendo música en solitario, por primera vez y venciendo miedos, estoy hallando mi forma de entender la música, de expresar mis sentimientos y emociones a través de ella tal y como yo la vivo, como la entiendo, dejando que brote lo que mi corazón me dice. Es por ello que ahora estoy en mi propio proyecto, en este momento me hallo dándole ya forma a varias canciones que he compuesto a lo largo del año 2020-21, tiempo de pandemia pero que si algo bueno ha traído en mi vida es el dejar fluir, como dice un amigo, esas melodías que tenía guardadas en mi corazón. Estoy en fase de producción ahora mismo, contando con la ayuda de mi amigo de siempre: Óscar Santos. Agradecida por su confianza, disponibilidad, por sus buenas ideas y su capacidad de captar enseguida lo que quiero transmitir en cada canción. Espero que cuando salgan las canciones, os gusten tanto como me gustan a mí porque nacen desde experiencias, desde creencias, desde el amor.

A lo largo de mi vida he escuchado mucha variedad musical, soy fan de cualquier tipo de música hecha con originalidad, con emoción, desde la música clásica hasta pop, rock, etc. pero si tengo que mostraros un poco el tipo de música que más escucho debo nombrar inevitablemente a cantautores o músicos tales como: Pedro Guerra, Luz Casal, Manolo García, El Kanka, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Álex Cuba, Silvia Pérez, Fuel Fandango, y un largo etc. como dije anteriormente, soy amante del folklore, de la cultura musical que aporta cada país, detrás de ella se puede sentir la historia que esconde cada melodía. Es inevitable nombrar al grupo Brotes de olivo, su música ha formado parte de muchos momentos en mi vida, y al que estoy agradecida por el bien que me ha hecho. No puedo dejar de agradecer la de gente que he ido encontrando en este camino musical que aun sin saberlo, me han aportado muchísimo en este recorrido con sus experiencias, sus vivencias, etc. Espero seguir encontrándome regalos en forma de personas en este camino que emprendo ahora.

Una vez alguien me pregunto: ¿Por qué cantas? Y lo que se me venía al corazón era: porque cantando soy yo sin filtros, es el mejor lenguaje para expresar todo lo que siento, lo que me emociona, lo que me eriza la piel, lo que me preocupa…Cantando me siento más yo, creo que dejo atrás las barreras y muestro mi esencia. Cantando me siento bien, me hace bien y si ya puedo hacer que los demás sientan lo mismo, eso ya, es lo más.

