Evangelio 10 marzo: "Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto"

El Evangelio del día 10 de marzo de 2019 con las lecturas de hoy:

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 4, 1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.

Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.

Entonces el diablo le dijo:

–Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.

Jesús le contestó:

–Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre".

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y le dijo:

–Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.

Jesús le contestó:

–Está escrito: "Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto".

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:

–Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras".

Jesús le contestó:

–Está mandado: "No tentarás al Señor tu Dios".

Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Primera lectura

Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4–10

Dijo Moisés al pueblo:

–El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios.

Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios:

"Mi padre fue un arameo errante,

que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas.

Pero luego creció, hasta convertirse

en una raza grande, potente y numerosa.

Los Egipcios nos maltrataron y nos oprimieron,

y nos impusieron una dura esclavitud.

Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres;

y el Señor escuchó nuestra voz,

miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia.

El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido,

en medio de gran terror, con signos y portentos.

Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra,

una tierra que mana leche y miel.

Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo,

que tú, Señor, me has dado".

Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios.

Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

R. Acompáñame, Señor, en la tribulación.

Tú que habitas al amparo del Altísimo,

que vives a la sombra del Omnipotente,

di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío,

Dios mío, confío en ti". R.

No se te acercará la desgracia,

ni la plaga llegará hasta tu tienda,

porque a sus ángeles ha dado órdenes

para que te guarden en tus caminos. R.

Te llevarán en sus palmas,

para que tu pie no tropiece en la piedra;

caminarás sobre áspides y víboras,

pisotearás leones y dragones. R.

Se puso junto a mí: lo libraré;

lo protegeré porque conoce mi nombre,

me invocará y lo escucharé.

Con él estaré en la tribulación,

lo defenderé, lo glorificaré. R.

Segunda lectura

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 10, 8-13

Hermanos:

La Escritura dice:

"La palabra está cerca de ti:

la tienes en los labios y en el corazón".

Se refiere al mensaje de la fe que os anunciamos.

Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor

y tu corazón cree que Dios lo resucitó,

te salvarás.

Por la fe del corazón llegamos a la justicia,

y por la profesión de los labios, a la salvación.

Dice la Escritura:

"Nadie que cree en él quedará defraudado".

Porque no hay distinción entre Judío y Griego;

ya que uno mismo es el Señor de todos,

generoso con todos los que lo invocan.

Pues "todo el que invoca el nombre del Señor se salvará".