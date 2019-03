Evangelio 5 marzo: "Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros"

El Evangelio del día 5 de marzo de 2019 con las lecturas de hoy:

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10,28-31

En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: "Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido".

Jesús dijo: "Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más –casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones–, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros".

Primera lectura

Lectura del libro del Eclesiástico 35,1-15:

El que observa la ley hace una buena ofrenda, el que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias; el que hace favores ofrenda flor de harina, el que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios, apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías; esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar, y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado, su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas; cuando ofreces, pon buena cara, y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como él te dio: generosamente, según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará siete veces más. No lo sobornes, porque no lo acepta, no confíes en sacrificios injustos; porque es un Dios justo, que no puede ser parcial.

Salmo 49,5-6.7-8.14.23

R/. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios

Congregadme a mis fieles,

que sellaron mi pacto con un sacrificio.

Proclame el cielo su justicia;

Dios en persona va a juzgar. R/.

"Escucha, pueblo mío, me voy a hablarte;

Israel, voy a dar testimonio contra ti;

yo, Dios, tu Dios.

No te reprocho tus sacrificios,

pues siempre están tus holocaustos ante mí". R/.

"Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza,

cumple tus votos al Altísimo.

El que me ofrece acción de gracias,

ése me honra;

al que sigue buen camino

le haré ver la salvación de Dios". R/.