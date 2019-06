Evangelio 11 junio: "Dad gratis lo que habéis recibido gratis"  

El Evangelio del día 10 de junio de 2019 con las lecturas de hoy:

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 10,7-13

Id y anunciad que el Reino de los Cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos y expulsad a los demonios. Gratis habéis recibido este poder: dadlo gratis.

“No llevéis oro ni plata ni cobre ni provisiones para el camino. No llevéis ropa de repuesto ni sandalias ni bastón, pues el obrero tiene derecho a su sustento.

“Cuando lleguéis a un pueblo o aldea, buscad a alguien digno de confianza y quedaos en su casa hasta que salgáis de allí. Al entrar en la casa, saludad a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, la paz de vuestro saludo quedará en ella; si no lo merece, volverá a vosotros.

Primera lectura

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 11, 21-26; 13 1-3

Cuando los de la iglesia de Jerusalén conocieron esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido, y se alegró mucho. Animó a todos a que con corazón firme siguieran fieles al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y así mucha gente se unió al Señor.

Después de esto, Bernabé fue a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente; y allí, en Antioquía, fue donde por primera vez se dio a los discípulos el nombre de cristianos.

En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón (al que también llamaban el Negro), Lucio de Cirene, Menahem (que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea) y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: “Separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado.”

Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron.

Salmo 97,1- 6

R. El Señor revela a las naciones su justicia

Cantad al Señor una canción nueva,

pues ha hecho maravillas!

¡Ha alcanzado la victoria

con su gran poder, con su santo brazo

El Señor ha anunciado su victoria,

ha mostrado su justicia

a la vista de las naciones;

ha tenido presentes su amor y lealtad

hacia el pueblo de Israel.

¡Hasta en el último rincón del mundo ha sido vista

la victoria de nuestro Dios

R. El Señor revela a las naciones su justicia

Cantad a Dios con alegría,

habitantes de toda la tierra;

dad rienda suelta a vuestra alegría

y cantadle himnos.

Cantad himnos al Señor al son del arpa,

al son de los instrumentos de cuerda.

Cantad con alegría ante el Señor, el Rey,

al son de los instrumentos de viento.