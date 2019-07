Evangelio 7 de julio:" Está cerca de vosotros el Reino de Dios"

El Evangelio del día 7 de julio de 2019 con las lecturas de hoy:

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 10, 1-12. 17-20

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:

–"La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies.

¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.

Cuando entréis en una casa, decid primero: 'Paz a esta casa'. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.

Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan: porque el obrero merece su salario.

No andeis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: 'está cerca de vosotros el Reino de Dios'.

Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: 'Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros'. 'De todos modos, sabed que está cerca el Reino de Dios'

Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.

Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron:

–Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.

El les contestó:

–Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno.

Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo".

Primera lectura

Lectura del Profeta Isaías 66, 10-14c

Festejad a Jerusalén, gozad con ella,

todos los que la amáis,

alegraos de su alegría,

los que por ella llevasteis luto;

mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos,

y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes.

Porque así dice el Señor:

Yo haré derivar hacia ella,

como un río, la paz,

como un torrente en crecida,

las riquezas de las naciones.

Llevarán en brazos a sus criaturas

y sobre las rodillas las acariciarán;

como a un niño a quien su madre consuela,

así os consolaré yo;

(en Jerusalén seréis consolados).

Al verlo se alegrará vuestro corazón

y vuestros huesos florecerán como un prado;

la mano del Señor se manifestará a sus siervos.

Salmo 65

R/. Aclamad al Señor, tierra entera.

Aclamad al Señor, tierra entera,

tocad en honor de su nombre,

cantad hinmos a su gloria;

decid a Dios: «Qué temibles son tus obras.» R.

Que se postre ante ti la tierra entera,

que toquen en tu honor,

que toquen para tu nombre.

Venid a ver las obras de Dios,

sus temibles proezas en favor de los hombres. R.

Transformó el mar en tierra firme,

a pie atravesaron el río.

Alegrémonos con Dios,

que con su poder gobierna eternamente. R.

Fieles de Dios, venid a escuchar,

os contaré lo que ha hecho conmigo.

Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,

ni me retiró su favor. R.

Segunda lectura

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas 6, 14-18

Hermanos:

Dios me libre de gloriarme

si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,

en la cual el mundo está crucificado para mí,

y yo para el mundo.

Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión,

sino criatura nueva.

La paz y la misericordia de Dios

vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma;

también sobre Israel.

En adelante, que nadie me venga con molestias,

porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.

La gracia de nuestro Señor Jesucristo

está con vuestro espíritu, hermanos.

Amén.