COPE
Podcasts
Evangelio
Evangelio

“El Señor es mi pastor ”

Evangelio según san Mateo 18, 12-14; y comentario de José María Calderón, director nacional de OMP

Evangelio
00:00
Descargar

Escucha aquí el Evangelio del día

Celia Andreu

Madrid - Publicado el

2 min lectura2:15 min escucha

Descargar

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías 40, 1-11

«Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro Dios—; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados».

Una voz grita:

«En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale.

Se revelará la gloria del Señor, y verán todos juntos —ha hablado la boca del Señor—».

Dice una voz: «Grita».

Respondo: «¿Qué debo gritar?».

«Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre: se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos; sí, la hierba es el pueblo; se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre».

Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios.

Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda.

Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede.

Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las ovejas que crían».

Salmo

Salmo 95, 1-2. 3 y 10ac. 11-12. 13-14

 R/. Aquí está nuestro Dios, que llega con poder  

Cantad al Señor un cántico nuevo,  cantad al Señor, toda la tierra;  cantad al Señor, bendecid su nombre,  proclamad día tras día su victoria. R/.

Contad a los pueblos su gloria,  sus maravillas a todas las naciones.  Decid a los pueblos: «El Señor es rey,  él gobierna a los pueblos rectamente». R/.

Alégrese el cielo, goce la tierra,  retumbe el mar y cuanto lo llena;  vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,  aclamen los árboles del bosque. R/.

Delante del Señor, que ya llega,  ya llega a regir la tierra:  regirá el orbe con justicia  y los pueblos con fidelidad. R/.

Evangelio

San Mateo

18, 12-14

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado.

Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños».

nuestros programas

ECCLESIA ALVARO SAEZ

Ecclesia

Con Álvaro Sáez

Domingos a las 13:00h

Lo último

Visto en ABC

Tracking