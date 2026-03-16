Acción Social Empresarial celebra 75 años y publica las claves para una empresa con alma

En el marco de su 75 aniversario, Acción Social Empresarial (ASE) ha lanzado un libro conmemorativo que busca poner de relieve las principales aportaciones de la Doctrina Social de la Iglesia en el ámbito de la empresa. El vicepresidente de ASE, Carlos Jiménez Muñoz, ha presentado las claves de esta obra en el programa 'Ecclesia Al Día' de TRECE, conducido por Raquel Caldas, donde ha explicado cómo la fe y la ética pueden guiar la actividad económica en el complejo escenario actual. La publicación, titulada '¿Qué ven?', llega para celebrar una trayectoria de tres cuartos de siglo de esta asociación de empresarios y profesionales cristianos.

La persona en el centro del beneficio

Según Jiménez Muñoz, el primer paso para aplicar estos principios es conocerlos. 'Muchas veces desde el propio ámbito de la empresa queremos hacer las cosas bien, queremos aplicar la ética, pero no sabemos cómo', ha señalado. En este sentido, el libro pretende ser una herramienta práctica que demuestre la riqueza de la Doctrina Social de la Iglesia en el día a día empresarial. El vicepresidente de ASE ha insistido en que, si bien las empresas tienen que tener beneficios para poder existir y generar empleo, el factor diferencial reside en que estén 'centradas en la persona'.

Este enfoque implica 'reconocer la dignidad' de los trabajadores, valorar sus esfuerzos y saber delegar para que puedan desarrollar todo su potencial. Este principio de subsidiariedad no solo beneficia al empleado, sino también a la propia compañía, que se concibe como 'una comunidad de personas con un fin común'. Para ASE, la empresa tiene también como finalidad última 'transformar la sociedad', yendo más allá de la mera rentabilidad económica para generar un impacto positivo en su entorno.

Un liderazgo basado en la virtud

El libro, prologado por el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, recoge una frase de San Juan Pablo II que resume esta visión: 'La responsabilidad social de las empresas debe ir más allá del resultado económico, para convertirse en una auténtica responsabilidad ética'. Este es, según Jiménez Muñoz, el hilo conductor de la obra. El método propuesto para el empresario cristiano se basa en 'ver, pensar, reflexionar y actuar', una directriz para aplicar la conciencia ética en las decisiones diarias que se plantean en la gestión.

A la pregunta de cómo debe ser un buen líder cristiano, la respuesta es clara: 'ser una persona normal'. Jiménez Muñoz ha desmitificado la figura del líder como alguien lejano, afirmando que se trata de 'ser una buena persona' y aplicar la lógica y la prudencia. En lugar de una 'gestión por valores', desde la óptica cristiana se habla de una 'gestión por virtudes', donde la prudencia es fundamental. El objetivo es 'dar a cada uno su espacio' y poner a las personas en el centro de la organización.

Retos del siglo XXI: IA y conciliación

Durante sus 75 años de historia, ASE ha sido testigo de profundas transformaciones. Hoy, en plena era digital, uno de los mayores desafíos es la inteligencia artificial. 'Nos encontramos en un cambio de época', ha afirmado Jiménez Muñoz. Frente a este reto, ha explicado que 'no se trata de humanizar la inteligencia artificial, sino de que la inteligencia artificial, que va a desarrollarse sí o sí, se desarrolle en un ámbito ético y focalizado en la persona'. Ha destacado que el presidente de ASE, Juan Antonio Perteguer, es miembro del patronato de la Fundación Renais Sans, la fundación vaticana para la ética en la IA, lo que alinea a la asociación con este debate global.

Más allá de la tecnología, el vicepresidente de ASE ha subrayado la importancia del trabajo como un medio que 'dignifica a la persona'. Dado que la empresa es el lugar donde la mayoría de la gente pasa gran parte de su día, esta debe ser un espacio para el desarrollo de relaciones sociales y el crecimiento personal. Por ello, es fundamental promover la 'conciliación de la vida empresarial y familiar'. Desde la empresa, ha defendido, se debe favorecer que los jóvenes puedan formar una familia o que los empleados puedan cuidar de sus mayores, buscando siempre un 'desarrollo integral' de la persona que transcienda lo meramente profesional.

El libro '¿Qué ven?' ha sido presentado como el fruto del trabajo de 25 autores de diversos ámbitos —empresarial, académico, directivo y eclesiástico—. La obra no solo aborda los retos actuales, sino que también pretende 'reconocer a todas las personas que durante 75 años han contribuido a que ASE siga trabajando'. Carlos Jiménez Muñoz ha concluido expresando su deseo de que la publicación sirva como una fuente de riqueza para el lector y como un testimonio del esfuerzo de la asociación por promover la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo económico y empresarial.