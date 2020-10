El sacerdote 'influencer' que ha llegado al millón de seguidores recordando a Pau Donés

Daniel Pajuelo Vázquez, más conocido en la Red como smdani, es un sacerdote católico de la congregación de los Marianistas que ha dedicado gran parte de su vida a la pastoral con jóvenes. En su canal de YouTube ha llegado al gran número del millón de subscriptores y ha querido coger "prestadas" las palabras de otro grande, Pau Donés, para agradecer por esa cifra tan extraordinaria.

Es el cofundador de iMisión, una asociación católica que busca formar a cristianos comprometidos con la evangelización digital. En la actualidad, además de capellán y educador en Jerez de la Frontera, es creador de contenido en diversas plataformas.

En Facebook Daniel comparte contenidos para ayudar a crecer en la fe y en Twitter comparte reflexiones, opiniones, criticas para ayudar a crecer en la fe. También en los últimos meses se puede ver smdani en Twitch con emisiones semanales en directo donde dialoga con su comunidad mientras juega o realiza encuentros con otros creadores de contenido.

En su perfil de Instagramcomparte stories diarias, y contenidos muy relacionadas con las publicaciones del canal principal de Youtube. Es un lugar ideal para estar al día de toda su actividad como creador de contenido.

Pero es seguramente en YouTube donde smdani tiene más fama. En su canal procura crear dialogo y encuentro entre la cultura y la fe, analizando temas musicales, haciendo entrevistas, o explicando cuestiones de fe relacionadas con la actualidad.

Y smdani está de enhorabuena por haber llegado al millón de subscriptores en su canal de YouTube. Unas cifras extraordinarias por la que, reconoce smdani, “no tiene palabras”. Y por eso, como se puede ver en una publicación en su cuenta Twitter, las toma prestadas de un grande como Pau Donés y cita el texto de su última canción “Eso que tú me das”.

No tengo palabras, por eso las tomo prestadas de un grande ��

��"Eso que tú me das,

es mucho más de lo que pido.

Todo lo que me das,

es lo que ahora necesito.

Eso que tú me das,

no creo lo tenga merecido.

Todo lo que me das,

te estaré siempre AGRADECIDO" (Pau Donés)

❤️¡Gracias!�� pic.twitter.com/8O33wOx8S7