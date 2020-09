¿Sabías que una religiosa ha sido incluida entre las 100 personas más influyentes del año?

Desde 1999, la revista Time publica cada año su lista de las 100 personas que considera las más influyentes en todo el mundo. Este año, en la categoría íconos, podemos encontrar una religiosa que trabaja con los migrantes en el sur de Estados Unidos.

La hermana Norma Pimentel, religiosa de la congregación de los Misioneros de Jesús y directora ejecutiva de Catholic Charities del Valle del Río Grande en el estado de Texas (Estados Unidos), fue incluida por la revista estadounidense Time entre las 100 personas más influyentes del mundo en el 2020.

Time incluyó a la hermana Pimentel en la categoría íconos. El Obispo de Brownsville, Mons. Daniel Flores, felicitó a la religiosa a través de su cuenta en Twitter, y le agradeció porque “usted nos ayuda a unirnos todos en el valle para enfrentar nuestros desafíos, nos ayuda a aprender cómo ayudarnos el uno al otro, cómo proteger a los vulnerables, a no perder la esperanza, a ‘echarle ganas’, y a ser un signo de Cristo en el mundo”.

