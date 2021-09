Oculta en una maleta para huir de la Cuba comunista: así llegó la Virgen de la Caridad a Miami hace 60 años

La comunidad católica de Miami está de celebración en este 2021, cuando se cumplen sesenta años desde que la Virgen de la Caridad llegara a la ciudad norteamericana procedente de Cuba oculta en una maleta, para evitar caer en manos de la dictadura comunista liderada por Fidel Castro.

El lema con el que se conmemora esta efeméride es ’60 años de la imagen de Virgen de la Caridad con su Pueblo del Exilio’, tal y como ha precisado la Archidiócesis de Miami,que ha recordado que fue el 8 de septiembre de 1961 cuando la imagen mariana, que se venera en la ermita de la Caridad, llegó a la ciudad.

Cabe destacar que esta imagen es una réplica de la estatua original que se encuentra en El Cobre, en el país caribeño. En una entrevista concedida antes de fallecer en 2008, el propietario original de la réplica, Mons. Armando Jiménez Rebollar, explicaba que la Virgen de la Caridad data del año 1947, obra del escultor que recibía el sobrenombre de ‘El Enano’.

Fue en 1961 cuando la persecución religiosa se recrudeció en Cuba por parte de la dictadura comunista, lo que obligó a muchos sacerdotes a exiliarse del país. Entre ellos Mons. Armando Jiménez, quien se vio obligado a dejar en Cuba su preciada Virgen de la Caridad.

La nostalgia de los cubanos exiliados por no poder venerar a la Virgen de la Caridad

Ante la nostalgia de buena parte de los exiliados en Miami por no poder celebrar la Fiesta de la Virgen en Cuba, el religioso inició los trámites en 1961 para que la imagen de María viajara a EEUU: “En los primeros días de septiembre del año 1961, al regresar yo a La Habana de un viaje rápido a Miami y Panamá, me encontré con los Embajadores de Italia, Marqueses de Theodoli, al Sr. Torivio Bravo, y a otra persona, quienes me suplicaron que trajera a Miami una imagen de la Virgencita de la Caridad del Cobre para que el día 8 de septiembre, su día, los exiliados cubanos en Miami tuvieran su fiesta con su Virgen y Patrona”, explicaba Mons. Jiménez en aquella entrevista.

La encargada de Negocios de la Embajada de Panamá en La Habana, Elvira Jované de Zayas, estaba de acuerdo con la idea, pero mostró su preocupación por tener que salir de nuevo del país, después de haber logrado regresar a La Habana, ya que el comunismo no veía con buenos ojos las entradas y salidas del país.

Parecía imposible que la Virgen de la Caridad pudiese llegar a Miami antes del 8 de septiembre, pero finalmente fue posible. Jované comentaba que gracias a la intercesión de la Virgen pudo entregar en la escalerilla del avión a Luis Gutiérrez Areces, uno de los asilados que salía del país, una maleta con la imagen de María y un paquete con los rayos de madera, que eran los complementos de la imagen. La imagen logró llegar justo a tiempo para la primera celebración en su honor en el Miami Stadium, el 8 de septiembre de 1961.

“Con la presencia del Arzobispo Coleman F. Carroll, los sacerdotes y con una asistencia de 30 mil cubanos exiliados, se presentó en público la sagrada imagen la cual hizo derramar lágrimas, aplaudir calurosamente y gritar ¡Virgen de la Caridad, salva a Cuba!”, indicó el P. Luis Pérez, otro sacerdote que vivió en el exilio.

Los actos para conmemorar el sesenta aniversario

Seis décadas después, la Ermita de la Caridad continúa siendo pieza fundamental en la fe de los cristianos exiliados en Miami. Tanto es así que Cachita (el nombre cariñoso que recibe la Virgen), es un santuario que acoge a miles de fieles de todo el mundo para pedir su intercesión.

Para conmemorar los sesenta años, el arzobispo de Miami, Mons. Thomas Wenski, celebrará en la ermita una Misa. Además, este sábado, 4 de septiembre, hubo una procesión vehicular con la imagen peregrina de la Virgen, donde se realizararon algunas paradas en lugares representativos de la comunidad. Finalmente, los peregrinos y devotos podrán pasar a visitar a la imagen en la ermita el 8 de septiembre para dejar flores y ofrendas.