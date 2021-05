Los motivos por los que hay que ver 'Tierra Santa. El último peregrino': "Los testimonios son brutales"

Desde este fin de semana, ya están en algunas salas de cine de nuestro país el último largometraje de ‘Goya Producciones’, ‘Tierra Santa. El último peregrino’.Una película documental que sigue la estructura de otras producciones como ‘Fátima, el último misterio’ o ‘Corazón Ardiente’.

En ‘Tierra Santa. El último peregrino’, se entrelazan los testimonios de personas con una trama protagonizada por una familia en crisis. “Esta película va a ser un revulsivo para los cristianos que han olvidado sus orígenes bíblicos, y a la vez una ayuda para los cristianos de Tierra Santa que, en estos tiempos duros, está vacía y sin peregrinos", apuntaba el director de ‘Goya Producciones’, Andrés Garrigó.

La historia que narra la película, presentan a personas no practicantes que regresan de los lugares santos completamente transformados. Carmen ve su matrimonio estancado. Su marido y sus hijos no la comprenden y no cuentan con ella.

Al proponerles ir de viaje a Tierra Santa, afloran sentimientos. Una vez allí, el documental muestra el testimonio de personas con vidas y testimonios impactantes que ahondan en la fe, como es el caso de una policía nacional; de una ingeniera que deja su empresa para atender en Belén a niños con discapacidades o la historia de un maquillador protestante que en Cafarnaúm se siente llamado por Dios a la Iglesia Católica.









La película muestra también la dramática situación de los cristianos de Israel, duramente afectados por la suspensión de las peregrinaciones a causa de la pandemia.

Para el director, "el objetivo de la película es reivindicar la importancia de la peregrinación, no sólo como algo valioso a título individual, sino imprescindible para la supervivencia de los cristianos en Tierra Santa. No es una película de ruinas, ni es un documental turístico. Va de misterios, de cambios milagrosos, de salvación… Es optimista e invita a contribuir a cambiar las cosas”.

Quienes han tenido oportunidad de presenciar ‘Tierra Santa. El último peregrino’, coinciden en que se trata de una producción que no deja indiferente: “Es una pasada, una preciosidad ver la tierra donde nació, creció, entregó su vida Jesús y resucitó. Las imágenes son bellísimas, la trama es interesante y los testimonios brutales. Merece la pena verlo. Son noventa minutos de empaparte de mucho amor de Dios, mucho bien y mucho amor de la tierra del Señor”, explica el sacerdote Julián Lozano, de la diócesis de Getafe en un vídeo publicado en sus redes sociales.





He visto #TierraSanta#ElÚltimoPeregrino y VALE MUCHO LA PENA.



Este finde en los cines El Restón.

A las 18.00 horas de viernes a jueves. pic.twitter.com/J59dvdzaUR — P. Julián Lozano (@JulianLozanoL) May 21, 2021





CONSULTA LAS SALAS DE CINE EN LA QUE PUEDES VER 'TIERRA SANTA. EL ÚLTIMO PEREGRINO'