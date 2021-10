La confesión del Papa Francisco en el libro sobre la salud de los pontífices: “Voy a hablar de mis neurosis”

Nelson Castro, médico respetado y periodista argentino de extensa trayectoria ha presentado en Roma, "La salud de los papas: Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco”, un recorrido por las enfermedades padecidas desde Papa León XIII hasta Papa Francisco.

El periodista ha entrevistado a especialistas y testigos, ha indagado en libros, diarios y documentos celosamente resguardados y en el libro desvela la negligencia que casi desangra a San Juan Pablo II el día de su atentado en 1981. El libro, donde el periodista hace un repaso de todas las enfermedades padecidas por los papas, incluye una entrevista que le hizo en 2019 al Papa Francisco. Fue el mismo Papa actual que habló, sin tapujos, sobre sus dolores físicos y psíquicos.

"Absoluto secretismo"

“Le recuerdo que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas en el que yo le voy a hablar de mis neurosis”, le expresó Su Santidad al periodista en un encuentro en Roma, en octubre de 2017. Y este jueves, 28 de octubre de 2021, el mismo periodista argentino se ha encontrado con el Papa y le ha podido regalar una copia del libro. Es la primera vez en que un Papa habló abiertamente de su salud, tanto física como psíquica.

Pero, ¿por qué ha sido un tema del que ha sido siempre difícil hablar? 'Aleluya' ha tenido la oportunidad de hablar con Nelson Castro el día en el que ha presentado el libro en Roma: “Hay que pensar que obviamente el Papa es un hombre de poder. Junto con ser un líder espiritual es un hombre de poder, un Jefe de Estado y, al margen del poder espiritual, la Iglesia tiene un poder político enorme. Como todos los hombres de poder el tema de la salud tratan de ocultarlo cuando esta salud está debilitada, porque los debilita. Así como pasa con los Jefes de Estado de todos los países, la actitud sobre la salud del Papa fue de absoluto secretismo que creo ha terminado de romper con esta decisión que ha tomado Papa Francisco de hablar claramente sobre su salud para nuestro libro”.

El error garrafal que estuvo a punto de costar la vida a San Juan Pablo II

Nelson tiene claro que el tema de la salud ha generado “situaciones muy complicadas. Una de ellas fue la operación de próstata de Pablo VI en los años '70. En aquel momento la operación se hacía a cielo abierto y para una persona con muchos años era una operación de riesgo. Entonces se montó un quírofano con una terapia intensiva dentro del Vaticano”.

Para el periodista argentino todo cambió cuando San Juan Pablo II sufrió el atentado en la Plaza San Pedro por parte de AlÍ Agca: “Se cometió un error garrafal que estuvo a punto de costarle la vida. En vez de llevarlo al Policlinico Gemelli lo llevaron al Palacio Apostólico porque creyeron que con simples curaciones lo podían salvar. A partir de ese momento ha cambiado todo, por el bien de salud de los papas. La complejidad médica que tiene un lugar como el Hospital Gemelli no es fácil de reproducir, y mucho menos dentro del Vaticano”.

Su encuentro con el Papa Francisco

Este jueves, 28 de octubre, Nelson Castro se ha podido reunir con el Papa Francisco: “Lo vi muy bien como hace dos años y medio cuando lo entrevisté para el libro. Pero no solamente que lo vi muy bien, pero lo que más me impactó fue su actitud de hablar sobre su salud con total claridad. Como contamos en el libro, la entrevista duró casi una hora y cuarto y él se abrió a contar, no solamente sus dolencias físicas, sino, en lo que para mí es algo extraordinario, para hablar de sus dolencias psíquicas. Es un hecho histórico que nunca había ocurrido en toda la historia del papado”.

Hablar con un papa sobre sus problemas psíquicos es algo que, efectivamente, nunca había ocurrido y Nelson confiesa que el Papa se lo había prometido, “pero te confieso que pensaba iba a ser una mención muy escueta, pero me habló con todo detalle. Y para mí es algo extraordinario que un sacerdote reconozca que tuvo que pedir asistencia de una psiquiatra para manejar un tema que a él le traía un problema en su vida cotidiana en un momento muy duro de su vida. Realmente me pareció extraordinario y creo que tiene un valor para el futuro para sacerdotes, obispos, cardenales y futuros papas. Confesar que cuando la salud requiere de asistencia profesional hay que buscarla porque no está en ninguna otra parte la solución”.

"Me encontré una persona en perfecto estado de salud"

Hoy Nelson pudo comprobar, cosa que ya le habían dicho, que al Papa le gustó el libro: “Hoy cuando conversamos no solamente me demostró que lo había leído sino que le gustó. Me dijo que le había impactado la historia de Pio XI, estaba realmente feliz. Yo sabía que lo había leído y hoy tuve la prueba”.

El Papa Francisco cumplirá 85 años en diciembre y acaba de anunciar que realizará un viaje a Canadá el próximo año. ¿Le preocupan a Nelson tantos viajes para un hombre de 85 años?: “Él se sintió muy seguro con el tema de los viajes. Y te confieso que yo también tenía interés de verlo hoy, porque lo vi hace dos años y tenía curiosidad de ver la persona con la que me iba a encontrar. Me encontré con un hombre para el cual no había pasado el tiempo: mirada vivaz, voz firme, me lo encontré atento, generando él la conversación permanentemente. Me encontré una persona en perfecto estado de salud”.