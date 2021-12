Compra el dibujo de una Virgen por treinta dólares pese a que su precio está valorado en 50 millones

¿Te imaginas que alguna vez adquieres un bien por treinta euros cuando su valor real podría alcanzar los cincuenta millones de euros, sin tu saberlo? No es para nada un episodio habitual, pero ha ocurrido en el estado norteamericano de Massachusetts.

El protagonista de esta historia es un varón que adquirió un dibujo por treinta dólares, pero su precio de mercado asciende a cincuenta millones. El dibujo titulado 'La Virgen y el Niño con una flor en un banco de hierba', podría ser una obra de arte auténtica de Alberto Durero, el artista más famoso del Renacimiento alemán, tal y como ha señalado el diario 'Artnet News'.

En la actualidad, el cuadro está expuesto en la galería de arte 'Agnews Gallery' de Londres. Según revelan, el varón asistió a una venta inmobiliaria hace cuatro años, donde un pequeño dibujo de una mujer y un niño llamó su atención. En la parte inferior del dibujo estaba uno de los monogramas más reconocibles de la historia del arte: 'AD' (Albrecht Dürer).

El hombre aseguró haber comprado la obra de arte por treinta dólares “por diversión”, pues según recordó, en ese momento pensó que al menos el dibujo se trataría de “una obra de arte antiguo maravillosamente renderizada, que justificaba su compra”.

Sin embargo, 'Agnews Gallery' considera que el dibujo vale mucho más y está pidiendo hasta cincuenta millones de dólares, pues sostiene que el 'AD' inscrito detrás de la obra de arte representa la firma del maestro del Renacimiento alemán, Alberto Durero.

Según la galería, una vez que el hombre adquirió la obra de arte en 2017, la llevó a varios expertos para su posible venta. Sin embargo, fracasó en cada uno de sus intentos. Únicamente le tomó en serio un coleccionista de Boston llamado Clifford Schorer.

Purchased for $30 in an American estate sale 4 years ago, this drawing has been revealed by Christof Metzger, head curator at the @AlbertinaMuseum and leading #Dürer expert, to be a genuine Dürer. It is now up for sale at #AgnewsGallery in London with an asking price of $50M. pic.twitter.com/ttmYMHW25R