Publicada en 1973, la novela La fortaleza del escritor yugoslavo Meša Selimovi? es uno de los más grandes exponentes literarios de la idea –tan actual por necesaria, incluso urgente– de que la verdad no se defiende sola.

El protagonista de esta historia, Ahmet Šabo, no solo no se pliega ante la opresión del régimen y su aparato. Lo que es más importante: no se pliega ante la serie de restricciones ambientales desplegadas en sociedad, ante ese clima de dominio sutil, que opera mediante la normalización de un pensamiento único y el conformismo generalizado de los ciudadanos que atenaza desde el subterfugio.

Eso que hoy denominamos cultura de la cancelación es el principal enemigo de un protagonista-chivo expiatorio en el que Selimovi? consigue encarnar como en pocos personajes en la historia de la literatura, con una prosa fluida y paradójicamente claustrofóbica, el compromiso con la verdad y la libertad, y los problemas, sacrificios personales y familiares y sufrimiento que trae consigo esta representación del bien frente al mal.

Una de las mejores y más imprescindibles recuperaciones del año.