Pietro Ditano, director del documental 'El beso de Dios': "La Misa es la puerta de encuentro con Dios"

El próximo 22 de abril llegará a las salas de cine españolas 'El beso de Dios', largometraje dirigido por Pietro Ditano y distribuido por European Dreams Factory. El documental redescubre la Misa en todos sus aspectos, desvelando significados ocultos de cada una de las partes de la celebración y haciendo potentes referencias al Antiguo y Nuevo Testamento.



'El beso de Dios' ha sido rodado durante varios años para recoger bellísimas imágenes de la naturaleza en diversos lugares del mundo, relacionando así la Creación y la celebración de la Eucaristía.



La película cuenta con la narración de Eduardo Verástegui y con impactantes testimonios y explicaciones de personalidades como José Pedro Manglano, Pietro Sarubbi (actor de Barrabás en “La Pasión de Cristo”), el bicampeón de Formula 1 Emerson Fittipaldi o el autor de superventas Scott Hann entre otros, y con piezas musicales de Andrea Bocelli y del rapero Almighty

Con increíbles imágenes de la naturaleza tomadas en Brasil e Islandia, el documental ha sido rodado en la Playa de las Catedrales y en Matera en Italia. ECCLESIA ha podido hablar con Pietro Ditano, el director del documental.

¿Cómo surgió 'El beso de Dios'?

La verdad que fue providencial. Yo me confirmé relativamente tarde en el año 2013 ya cuando estaba en la universidad y una profesora de la facultad, buscando más trabajos míos, encontró una entrevista que me hicieron para mi confirmación en La Almudena donde nos confirmamos más de 2000 jóvenes en la plaza, y me dijo que me tenía que presentar a un sacerdote.

Yo iba un poco reacio y el sacerdote resultó ser José Pedro Manglano, fundador de Hakuna Group, que tenía el gran sueño de hacer un audiovisual sobre la Santa Misa desde hace muchísimo tiempo y el Espíritu le movió a llevarme con él a un viaje a Calcuta y a Colombia para hacer vídeos más pequeños. Le fue gustando el trabajo que íbamos haciendo y se animó a hacer el documental de la Misa. No fue una idea que naciese de mí, sino que fui invitado y hasta aquí hemos llegado.

¿Dónde se ha rodado el documental y quiénes han participado?

La Santa Misa, la parte central del documental, se rodó en la Playa de las Catedrales en Galicia, un lugar maravilloso. Hemos rodado luego recursos de naturaleza, por la parte que hemos trabajado de la explicación de Benedicto XVI que la Misa es “cósmica”, en Islandia, en las cataratas del Iguazú, en Italia en el mismo lugar donde se rodó “La Pasión”.

En el documental participa Pietro Sarubbi, actor que hizo de Barrabás en “La Pasión” de Mel Gibson, que se convirtió durante el rodaje y es uno de los protagonistas del documental. Eduardo Verástegui hace la narración, sale Raniero Cantalemessa, Scott Hann, escritor converso y pastor luterano, Emerson Fittipaldi, campeón de Formula 1.

¿Por qué crees que es necesario hacer un documental sobre la Santa Misa?

Mi experiencia personal es de muchísima sanación. Llegué a dudar completamente de la veracidad y llegué a considerar que era una cuestión de la tradición y tenía cierta confusión y muchas dudas. En un momento que tuve mucha dificultad personal, leí en el Evangelio: “El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él”.

Estaba fatal, con depresión, había dejado los estudios por segunda vez y me había vuelto a casa de mis padres. En ese momento de dificultad tengo muy claro que lo único que me sanó fue la Misa.

Cuando me confirmé volví, a través de un sacerdote, a tomar la frecuencia diaria del Sacramento de la Eucaristía y en diez días experimenté una sanación muy fuerte. Creo que es muy importante compartir que, aunque esté oculto y latente, la experiencia de la Misa como puerta de encuentro con Dios, me parece algo que aporta y que suma.



¿Qué le dirías a alguien que el 22 de abril esté paseando por las calles de una ciudad española y vea que en cartelera aparece “El beso de Dios”?

Objetivamente, creo que es una película única. El estilo narrativo que tiene el documental y su contenido es único, y quizás la gente no ha visto algo parecido nunca jamás. Mi compañero Arturo, el productor del documental, apostó mucho también por inspiraciones e intuiciones que tuvimos, y aunque escuchamos mucho al público, se proponen cosas que yo creo que es imposible que la gente pueda encontrar en otro sitio.



Creo que quien vaya a ver la película puede salir fascinado, está lleno de vida, personalidad, una pieza única.