¿Se vulnera la libertad religiosa entre los jóvenes?: "Es una pena porque se va inculcando en la sociedad"

¿Se vulneran en España derechos como la libertad religiosa? ¿Por qué las movilizaciones contra el mundial de Qatar no se han producido hasta las últimas semanas? ¿Cómo contribuir en la defensa de los Derechos Humanos? Son cuestiones a las que la nueva entrega de 'Apuntando a lo alto' ha tratado de dar respuesta.

En 'Diálogo abierto', el director del espacio y responsable de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, ha tratado de dar respuesta a algunas de estas cuestiones con Santiago Reyes (trabaja con los jóvenes Hospitalarios) y Álex Gea (integrante de la Juventud Obrera Cristiana).

En este sentido, Santiago considera que esta vulneración de derechos viene propiciada por “situaciones de guerra, de políticas opresoras que vulneran los derechos de la mujer o las persecuciones a personas por su religión”, si bien alerta que estas lesiones se producen en nuestro país aunque de manera menos visible.

Una idea en la que ha ahondado Álex, quien advierte que estas vulneraciones no se dan únicamente en países empobrecidos de África, Asia u Oriente Medio: “En España no se ve la esclavitud como en otros países, pero otros derechos no se respetan como el acceso al trabajo, a una vivienda digna, a un salario equitativo o el derecho al asilo. Se vulneran como dicen ellos por motivos económicos, que está por encima de la dignidad de las personas”, ha sostenido.

¿Cómo cuidar los Derechos Humanos?

Para Álex, es importante que la labor sea colectiva, por lo que ha reivindicado la labor de numerosas asociaciones que trabajan en multitud de países: “Estamos en un mundo globalizado y lo que se hace aquí influye en otros países. Desde asociarme con otra gente hasta actitudes personales que puedo hacer como no consumir ropa de marca que fabrican niños explotados o no fomentar la compra en un supermercado que no cumple con los derechos laborales”, ha comentado el colaborador de 'Apuntando a lo alto'.

Por su parte Santiago precisa que un individuo no puede obligar a que una persona cumpla con los derechos, ya que considera que la educación es clave: “La sensibilidad de cada uno hacia la persona que tengo al lado. Que seamos capaces de acercarnos siempre a la persona que tenemos cerca. Tratar con cariño a las personas. Que tengamos claro que a las personas hay que tratarlas como hermanos. Cuando alguien viene a pedirte ayuda, igual no puedes darle dinero por ejemplo, pero sí tratarle con cariño”, ha sostenido.

Asimismo, el joven Hospitalario cree que la sociedad nos empuja “a pensar solo en tus derechos, y está bien luchar por ellos, pero hay que ofrecer a los jóvenes que conozcan y sigan buscando cómo en su vida puede mantenerse esta lucha contra la injusticia, en su ambiente cercano. Hay que invitar al joven a que se enamore de eta lucha”.

El Mundial de Qatar

Para los aficionados al fútbol, estas semanas están pudiendo disfrutar del Mundial de Qatar, un país que vulnera constantemente los derechos humanos. Una realidad que no ha generado movilizaciones en contra hasta las semanas previas al inicio del campeonato, cuando la sede se conoce desde hace años.

Para Álex, esto se debe a que la población no ha tomado conciencia de ello hasta que se han conocido algunos datos escalofriantes, como el número de fallecidos durante las obras: “Son 7.000 personas las que han muerto fruto de la explotación laboral y la esclavitud, y eso llega al corazón de las personas”, ha opinado.

¿Se vulnera el derecho a la libertad religiosa en España?

A juicio de ambos colaboradores de 'Apuntando a lo alto', caeremos en un engaño si pensamos que en España no se atacan a los cristianos desde el prisma de la falta de respeto: “A nadie se le ocurriría faltar el respeto a una creencia del Islam por ejemplo, o de cualquier otra ideología, pero al cristianismo se le falta al respeto y es una pena porque se va inculcando en la sociedad. Se considera normal. Es una forma de que poco a poco los cristianos se nos vaya vulnerando esa voluntad de compartir lo que vivimos”, sostiene Santiago.

Por su parte Álex ha lamentado que desde la clase política determinados grupos ataquen también a algunas religiones que no son mayoritarias en nuestro país: “Tenemos que seguir avanzando”, ha expresado.