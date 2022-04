¿Qué concepto tienen los jóvenes sobre la Vida Eterna?: "Tenemos que valorar a dónde vamos"

¿Qué es la Vida Eterna? ¿Es un concepto trasnochado? ¿Piensa la sociedad, y más concretamente los jóvenes, en ello? Son preguntas que ha planteado en esta nueva edición de 'Apuntando a lo alto' el sacerdote Raúl Tinajero, responsable de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española junto a sus colaboradores.

En las sección 'Jóvenes callejeros', este colectivo ha ofrecido su opinión sobre este concepto y lo que les sugiere. En las respuestas, algunas son más reflexivas y profundas que otras: “Mis fracasos”; “el instituto”; “todo tiene un principio y un fin, así que no creo en la eternidad”; “Eterno no hay nada”, se recoge en la respuesta de los jóvenes preguntados.

A la pregunta de si la muerte supone el final de la vida o por el contrario nos espera un cielo, también existen diversidad de opiniones: “Nos morimos y ya”; “Todo pasa a ser negro”; “Yo creo en la reencarnación, pero no sé si es verdad; “Yo creo que es como si durmieras”; “Algo hay, no creo que no haya nada”, aseguran.

Unas respuestas que han analizado los colaboradores de 'Apuntando a lo alto' en la sección 'Diálogo abierto', Rodrigo Rodríguez (seminarista de Toledo y perteneciente a la pastoral juvenil) e Irene Correa (guadalajareña que colabora con las Adoratrices).

A juicio de Rodrigo, los jóvenes “no nos estamos preguntando por la Vida Eterna porque vivimos en un día a día intenso. Tenemos que vivir el día a día pero preguntándonos lo que hay después. Los jóvenes no nos hacemos preguntas, y tenemos que hacerlo para dar testimonio”, reflexiona.

A su juicio, vivimos en un mundo de cierto egoísmo social, si bien vislumbra cierta esperanza en las respuestas de los encuestados, ya que algunos plantean soluciones como la reencarnación: “Son soluciones equivocadas pero eternas. Buscan algo. Muchos jóvenes no creen en la eternidad pero en nuestro interior sentimos que algo hay, y ahí tenemos que estar nosotros, los cristianos, para dar la solución”.

Por su parte Irene Correa considera que “la mayor eternidad que hay es el amor a Dios, al ser promesa y vida. El significado de eternidad lleva consigo un compromiso, que es muy difícil de afrontar. Volvemos a lo mismo, estamos instalados en la inmediatez pero tenemos que valorar de dónde venimos y a dónde vamos”, expone la colaboradora de 'Apuntando a lo alto'.

Por último, opina que vivimos en la sociedad del “yoísmo” basada en el egoísmo: “Hay que abandonar el ego para centrarnos en un nosotros poniendo en valor los valores que nunca debimos perder”.