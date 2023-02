Los problemas de acceso a la vivienda, en 'Apuntando a lo alto': "Vivir con los padres no ayuda al desarrollo"

'Apuntando a lo alto' analiza la situación que viven los jóvenes respecto al acceso a la vivienda. Numerosos estudios revelan que hay una creciente inseguridad en este colectivo a la hora de poder afrontar el reto de emanciparse, de irse de casa para empezar una vida por su cuenta, debido a los problemas del mercado laboral, las dificultades de acceder a un crédito, el incremento de los precios de la vivienda o los reducidos ingresos por los empleos precarios.

El programa que dirige y presenta el responsable de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, ha abordado este problema social creciente con Santiago Reyes, joven perteneciente a los Jóvenes Hospitalarios y con Alex Egea, secretario general de la Juventud Obrera Cristiana (JOC).

“La casa es un punto clave en la sensación de independencia”

Santiago Reyes admite que es un reto para el joven de hoy no ya comprar una vivienda, sino alquilarla: “Comprar implica una inversión grande y un ahorro que no tenemos por el trabajo y los alquileres en ciudades como Madrid está carísimo”.

Además, Reyes apunta como agravante la deriva social que empuja a los jóvenes a buscar desde el primer momento “pisos grandes con ascensor y trastero. Esto también dificulta la transición y el ahorro”, apunta.

Sobre la posibilidad de trasladarse a las zonas rurales o las periferias para vivir gracias al teletrabajo, el joven 'Hospitalario' cree que es una opción, si bien matiza que esas zonas deben dotarse con todos los recursos “para que no falten servicios”.

A juicio del colaborador de 'Apuntando a lo alto', el problema de la vivienda retrasa el desarrollo personal y de madurez de los jóvenes: “Aunque te independices de tus padres, si entras en un piso de alquiler compartido, no terminas de generar tu propio espacio e intimidad que ayuda al desarrollo. La casa es un punto clave en la sensación de independencia”, ha agregado.

Frente a este problema de acceso a la vivienda, Reyes ha instado a los jóvenes a ser valientes para buscar un proyecto de vida “en zonas periféricas menos desarrolladas”.

“En casa de los padres no se está mal, pero vivir con ellos limita el desarrollo personal”

El secretario general de Juventud Obrera Cristiana (JOC) Alex Egea, ha lamentado por su parte que tener un trabajo indefinido no garantiza hoy en día el acceso a una vivienda digna: “En casa de los padres no se está mal, pero vivir con ellos limita el desarrollo personal, no aprendes a gestionar una economía propia. La vivienda forma parte del desarrollo personal de la persona y si está limitado, afecta a la persona”, asegura.

Para paliar este problema, Egea propone que los jóvenes se organicen en diferentes colectivos y movimiento sociales “para presionar a las instituciones para que se propongan leyes como la de vivienda donde se incluyan planteamientos clave que garanticen el acceso a una vivienda digna. Los jóvenes tenemos fuerza y lo importante es la persona”, ha recordado el joven colaborador de 'Apuntando a lo alto'.