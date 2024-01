¿Cómo estructuramos el tiempo los jóvenes?: "Hemos de buscar en esta vida un tesoro"

'Apuntando a lo Alto', el programa elaborado por la Pastoral de Juventud de la Iglesia en España, llega una semana más para tratar algunos de los temas que más importan a los jóvenes.

Raúl Tinajero se ha reunido junto a sus colaboradores José Vicente Rodríguez, quien colabora con el movimiento de JRC (Jóvenes del Reino de Cristo) y junto con la nueva tertuliana, Rosa Ortega, quien participa con la delegación de jóvenes de la diócesis de Toledo para comentar el tiempo más valioso que tenemos, aquel que compartimos con Cristo.

¿Los jóvenes estructuran bien su tiempo? Según apunta José Vicente, los jóvenes invierten tiempo en lo que realmente les importa, cuando existe interés, siempre se encuentra tiempo. Rosa coincide con su compañero y también ha querido recalcar que el tiempo se reparte entre el deber y las obligaciones que tiene cada uno y lo que realmente nos apetece hacer. Muchas veces parece que no organizamos nuestro tiempo para dedicarlo a lo que “nos hace bien al alma”. José Vicente apunta que muchas veces no sabemos cómo repartirnos el tiempo de una forma adecuada, invertimos nuestra energía en actividades que no nos llenan o no nos merecen la pena. Mucha gente creyente en su día a día no le dedica demasiado tiempo a Dios. ¿Nos paramos los jóvenes a pensar y a reflexionar?, ¿Le dedicamos tiempo al silencio, a la meditación y a nuestro interior?

Raúl ha planteado una pregunta a sus jóvenes compañeros: ¿Se es consciente de que hemos de buscar en esta vida un tesoro?, ¿Saben los jóvenes que existe un tesoro que le va a transformar la vida y que a través de ese tesoro se vivirá una vida plena?

Rosa ha expuesto que los jóvenes son conscientes de que sí hay algo que nos da sentido a la vida pero lo que no tenemos tan claro es qué es.JoseVi nos ha recordado que “el ser humano siempre va a estar buscando el amor del creador” pero depende las circunstancias de uno mismo y se buscará este amor en diferentes sitios. Cuando uno encuentra lo más valioso de su vida, lo que quiere es ponerlo en el centro y que el tesoro lo ilumine. No podemos buscar la felicidad en aquello que es pasajero, la felicidad puede ser efímera en muchos sentidos, pero solo hay un aspecto en la que será plena. El encuentro con Cristo puede ser de forma individual o con un grupo de oración, de forma comunitaria. La oración, es por tanto, la vía para encontrarnos con dicho tesoro.

Rosa apunta a que los jóvenes tenemos dificultades de integrar a Jesús en nuestro día a día. Muchas veces podemos dar 'por hecho' que Jesús está siempre con nosotros y no lo cuidamos tanto como deberíamos, nos habituamos. Raúl apunta que "tenemos que llegar a hacer de la acción, contemplación, es el paso más importante al que debemos llegar".